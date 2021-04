El periodista Alejandro Fantino contó que el programa ESPN FC que llevaba a cabo con Diego Latorre, Miguel Simón, Oscar Ruggeri y Mariano Closs, tuvo que finalizar debido a una decisión del canal de conformar burbujas de trabajo para cuidar la salud de los empleados.

En su última emisión, Fantino expresó: “El FC se discontinúa. Es muy raro, por lo menos en televisión, discontinuar un programa que mide muy bien. Es utilitario. La lógica es que mide y gusta. La gente se enganchó con las discusiones y conversaciones. Le va bien a la señal y la gente se enganchó”

Luego, apoyó la medida y explicó cómo trabajarán en adelante: “El concepto de burbuja es brillante, cómo lo aplica esta señal. La señal considera una cosa, que debemos trabajar en burbujas, y está buenísimo. Ruggeri trabaja a la tarde, Mariano tiene su propio envío. Miguel lo mismo, relata. Diego lo mismo. Tenemos que laburar con burbujas, todos trabajamos con nuestra gente. Se supone, Dios no lo permita, que no haya ningún contagio en la burbuja de la tarde. Si hubiese uno acá, frenás todos los demás programas”.

Y cerró con la esperanza de volver a verse: "El concepto de estar charlando y debatiendo 7 u 8 (personas) ya no tiene razón de ser. No estoy triste ni apenado, al contrario, me da mucho orgullo y fue hermoso el reencuentro con ustedes. Ojalá que podamos volver en un tiempo, cuando esto pase, y si está la Copa América".

"Este es el final de la primera temporada. Hay parates, descansos. La pasamos tan bien acá...", comentó Miguel Simón. Y agregó: "Para mí fue un desafío. Yo estaba más acostumbrado a lo estructurado. Ya a partir del segundo o tercer programa, pasó a ser un desafío saber qué podía tocar Alejandro y qué responder en determinadas situaciones y en cada tema. Es muy interesante como desafío periodístico".

A propósito de esa intervención de Simón, Fantino aprovechó para pedirle disculpas al relator sobre un pequeño cortocircuito que tuvieron en una de las primeras emisiones de ESPN FC.

"Me parece que está bueno decírtelo públicamente: yo te pido disculpas por mi mala reacción con vos”, le dijo Alejandro a Miguel, quien tendrá su propio programa junto a Latorre.

Por último, cerró Fantino: "Son burbujas, no podemos jugarnos a estar permanentemente cruzando de programa a programa y que mañana queden aislados varios compañeros. El país está muy complicado, la situación lo amerita. Si esto es mejor como todos creemos, les diría que para dentro de un par de meses volvemos a estar acá”.