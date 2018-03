Luego del paréntesis del fin de semana, la Copa de Clubes Campeones vuelve a pedir cancha para este próximo domingo con la disputa de la última fecha de su Fase Clasificatoria que servirá para terminar de definir los restantes clasificados a la Fase Final donde comenzarán las series de partido y revancha para buscar al nuevo campeón de esta edición 2018 que vuelve a tener en juego la Copa DIARIO DE CUYO. Serán 14 los partidos para el domingo desde las 17,30 poniendo especial atención en los juegos del Grupo 2, el Grupo 6 y el Grupo 7 que aún no están definidos ni mucho menos.

Clasifican los dos primeros y los dos mejores terceros.



En el Grupo 2, donde la paridad de tres equipos es notable teniéndolos separados por apenas 1 punto, Centro Calingasta ya eliminado y sin haber sumado una sola unidad en 5 fechas, recibirá a Defensores de Boca que necesita ganar para clasificar. Mientras Defensores de San Martín recibirá a Barrio Evita de Valle Fértil en el cruce directo de dos aspirantes a clasificación, sabiendo que los vallistos se pueden dar el lujo de empatar para avanzar. En el Grupo 6, la definición del segundo clasificado se dará en el departamento 25 de Mayo donde Atlético Benavídez recibirá a San Miguel de Albardón buscando la restante plaza detrás de Los Andes de Tudcum que ya está adentro. Finalmente, en el Grupo 7, el escenario será parecido al del Grupo 2 con tres candidatos para dos plazas. Sportivo 25 de Mayo casi adentro será juez de Punta del Médano al que visitará en Sarmiento mientras que Irigoyen de Santa Lucía buscará su lugar ante el ya eliminado La Capilla de Calingasta que vive un momento institucional complejo ya que Personas Jurídicas emplazó a su actual directiva a normalizar tras 6 años sin renovación de autoridades. El resto de la programación indica que por el Grupo 1, Andacollo de Jáchal recibirá a la ADA de Albardón y Villa Ibañez de Ullum será local de Centenario Olímpico que necesita ganar para poder clasificar, esperando una caída de los jachalleros. En el Grupo 3, Tambería se despedirá del certamen ante Matienzo y Defensores de Andacollo jugará ante La Colonia. En el Grupo 4, Iglesia-Chaparro y Maurín-Zondina; Grupo 5 Nacional-Niquivil y Divisoria-Los Andes.



Luego de esta jornada, la organización definirá los cruces de la primera fase de la Etapa Final, que serán de ida y vuelta, respetando la localía de los mejores clasificados para disputar la revancha de esta fase decisiva del certamen más federal de San Juan.



Reestructuración

En la tarde de ayer se reunió en AFA el Consejo Federal y por decisión unánime de sus 19 representantes y los 7 vocales quedó aprobada la reestructuración de los Torneos Federales para esta temporada. Con este hecho, desaparecen los Federales B y C y ahora los clubes que los disputaban tendrán que clasificar a un torneo amateur regional en 2019. Pablo Toviggino explicó las razones de esta reestructuración y posteriormente todos los representantes aprobaron estos cambios. Desde San Juan, el club Del Bono estaría movilizando incluso una presentación judicial de no innovar, manifestando que se ve perjudicado en sus derechos. Lo acompañarían Alianza, Atenas, Carpintería y Trinidad, en tanto que el resto de los clubes sanjuaninos no fijaron posición aún.