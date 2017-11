Roger Federer es el segundo en el ránking ATP detrás de Rafael Nadal, pero continúa siendo el número uno en muchos sentidos. El suizo se atrevió a usar un kilt (pollera escocesa) en una exhibición en Glasgow en la que le ganó 6-3, 3-6 y 10-6 al escocés Andy Murray, quien pisó una cancha por primera vez desde julio. El dinero recaudado fue para Unicef.

Murray, ex número uno del mundo, no juega oficialmente desde el torneo de Wimbledon, del que debió retirarse por una lesión de cadera que posteriormente le obligó a poner un fin prematuro a su temporada este año en el circuito. El jugador de 30 años empezó a entrenarse recientemente y también se atrevió a un look poco usual: usó un gorro y una peluca típicos.

Federer, por su parte, visitó Escocia por primera vez para devolverle el favor a Murray, que había jugado un partido de exhibición en Zúrich el pasado abril para recaudar fondos destinados a la fundación de caridad infantil del campeón de 19 Grand Slam.

"Creo que vamos a pasar un buen rato", dijo el suizo antes del encuentro. "Creo que es maravilloso lo que él (Murray) está haciendo con sus esfuerzos filantrópicos", agregó Federer, quien partirá a Londres para disputar el Masters que cerrará la temporada del circuito masculino.