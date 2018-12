Impacto. Es lo que generó Roger Federer con su afirmación que no sabe si jugará en el 2020 en el circuito. Se viene el final de una Era del tenis mundial.

El suizo Roger Federer se prepara para despedir el año frente a la que podría ser su última temporada en la elite del tenis mundial, según él mismo reconoció hoy públicamente.



"Veremos si habrá un 2020 para mí. No sé si jugaré otra temporada", explicó el helvético, quien a los 37 años comienza a ver el retiro con otra mirada mientras se apresta a salir al ruedo para disputar la Hopa Hopman, en Perth (Australia).



En diálogo con la emisora televisiva pública suiza, SRF, el ganador de 20 coronas de Grand Slam y 99 títulos en el circuito profesional, sorprendió a más de uno con una noticia que anticipa una sensación de nostalgia. "Ahora se más o menos cuál será mi planificación para 2019, pero no estoy seguro de qué sucederá después", dijo en declaraciones que reprodujo la agencia Ansa.



"Estamos conversando con mi staff y más adelante veremos si hay un 2020 para mí", completó el actual 3 del ranking ATP, que reinó durante 310 semanas en el escalafón mundial desde su debut profesional hace dos décadas y que tiene diversos récords históricos en el tenis.



Sin dudas, se trata de una afirmación que conmueve el ambiente del tenis teniendo en cuenta que para muchos Federer es el mejor de la historia de este deporte.



"Me siento orgulloso porque sigo siendo competitivo y feliz por poder jugar al tenis a los 37 años. Este año fue una gran temporada y me permitió vivir un momento histórico al volver a ser número uno del mundo", indicó.



"Jamás hubiera imaginado que lo lograría, pero fue una temporada positiva también desde el punto de vista físico. La idea es jugar también el año próximo y elegir un calendario que se adapte a mí, a mi equipo y a mi familia. Con el paso de los años uno se da cuenta que las prioridades comienzan a ser otras y el cuerpo te va dando indicios que debés afrontar la carrera de otra forma", cerró Federer, quien tiene por delante un año donde seguramente la palabra retiro podría tomar otra dimensión.

Nole, rey en Abu Dhabi



El serbio Novak Djokovic (foto), número uno del mundo, se quedó con el torneo de exhibición de Abu Dhabi, tras superar en la final al sudafricano Kevin Anderson por 4-6, 7-5 y 7-5.



"Nole" Djokovic, que comenzará su temporada 2019 en el ATP 250 de Doha, Qatar, ganó de esta forma su cuarto torneo en los Emiratos Árabes Unidos, luego de haber conquistado esta exhibición en 2011, 2012 y 2013.



El nacido en Belgrado necesitó de dos horas y 16 minutos de juego para imponerse a Anderson, sexto del mundo y campeón en Abu Dhabi en 2017. En las semifinales, Djokovic le había ganado al ruso Karen Khachanov, mientras que Anderson sacó de carrera al español Rafael Nadal.