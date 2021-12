Un punto en tres fechas, último en las posiciones y con solo tres jornadas más por jugar parecen armar un escenario no muy positivo pero el desafío es grande y para Federico Acevedo es todo motivación. Es que el exgoleador de Unión y Desamparados, afincado ya definitivamente en San Juan, decidió afrontar el reto de revertir el mal momento de Atlético Trinidad en la Zona 6 de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur y este martes asumió al frente del León. Sucede en el cargo a José Luis Cuevas quien armó este plantel pero no pudo hacerlo rendir en la primera rueda del Regional que no perdona nada de nada y en menos de dos semanas lo dejó afuera.

Pero para Federico Acevedo, que en 2019 dejó de jugar siendo la camiseta de Sportivo Del Bono la última que vistió en San Juan, es el momento como para poder revertir lo que el plantel está sufriendo. Trinidad perdió dos partidos y empató el restante por lo que sus opciones de clasificación ya no dependen solamente de sus resultados, pero la idea de Acevedo -que estará acompañado por el resto del cuerpo técnico que tuvo Cuevas- es buscar la reacción anímica y futbolística de un grupo que está golpeado por los resultados.

Acevedo dirigió a Atlético El Globo y también tuvo un paso por Sportivo Rivadavia, en el fútbol de la Liga Sanjuanina, pero ahora el reto es a nivel regional y el primer paso para intentar el milagro de la clasificación será este domingo cuando visite a uno de los punteros del grupo, Atlético Alianza. El León necesitaba un golpe de timón y la elección de Federico Acevedo que sabe de ascensos como jugador en torneos nacionales, fue la opción a la que apostaron todos en Trinidad que no se da por vencido todavía.