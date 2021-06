Inteligencia, eficacia y un enorme corazón. Con esas claves Desamparados logró un importante triunfo en San Luis. Con gol de Federico Paz (32mPT), venció por 1 a 0 a Estudiantes de San Luis en un choque válido por la 7ma fecha del Federal "A" que se reanudó ayer después del parate de tres semanas.

Sportivo volvió a las fuentes y lo hizo con un planteo inteligente. Bove apostó por armar la defensa con jugadores en sus puestos de origen y gracias a eso logró consolidar esa última línea.

Estudiantes, urgido de victorias, salió de entrada por todo pero su pobre presente futbolístico quedó reflejado en su escasez de ideas. Sportivo lo esperó y a los 14 tuvo el gol cuando Paz metió un centro desde la izquierda pero el cabezazo de Bruno Rodríguez se fue apenas desviado. El encuentro era trabado pero esa lucha en el mediocampo la ganaba Sportivo con la dupla Maidana-Jofré, los desbordes de Tapia por la derecha y el dominio de Paz por la izquierda que le ganaba como quería la marca a Orozco, sin contar el enorme desgaste que hacían sus delanteros. Aún así Desamparados era superior pero no lograba reflejarlo en el marcador hasta que a los 32 llegó el gol: Bruno Rodriguez hizo el trabajo sucio y dejó la definición para Tapia pero al tucumano le sacaron la pelota de la línea y en el rebote apareció Federico Paz para empujarla y abrir el marcador. El 1 a 0 marcado por el "Pescadito" era justo para Sportivo pero le abrió el panorama para ir por más. Paz pudo haber aumentado diferencias cerca de los 40 cuando no pudo culminar una buena jugada con Cáceres.

Firme. Emmanuel Décimo es polifuncional y rinde donde lo pongan. Desamparados

sumó triple en San Luis.

En el complemento, Sebastian Penna sacó del juego a Orozco y apostó por Valdeón, intentando hacer un equipo ofensivo.

El 1 a 0 no dejaba conforme a Sportivo sabiendo que Estudiantes a pesar de no tener muchas ideas, no se daba por vencido. Bove apostó reforzar la defensa con el ingreso del juvenil Zuliani y aire en el ataque con Santi Ceballos. El final fue intenso. Con dos equipos que nunca se rindieron en ir por sus objetivos, Sportivo perdió a Jofré por una expulsión dudosa pero terminó celebrando un triunfo más que valioso en donde no cometió errores y supo ganarlo con inteligencia.

PROTAGONISTAS

CRISTIAN BOVE - DT Desamparados

"Contentos por el triunfo pero con algunas cosas que te generan molestia y te sacan del partido como el tiempo adicionado y la expulsión. Falta muchísimo pero tenemos que mantenernos ahí".

FEDERICO PAZ - Autor del gol

"Estamos muy felices. Muy contentos por el gol y por el triunfo del equipo. Teníamos que jugarlo como lo hicimos. Ahora no podemos dejar escapar más puntos de local"

Peñarol necesitado



Desde las 15 y sabiendo que tras cinco jornadas sin festejos es el momento de volver a ganar, Sportivo Peñarol recibirá en el estadio San Juan del Bicentenario a Sansinena de General Cerri, siguiendo con la programación de la séptima fecha en la Zona A. El Bohemio viene de empatar contra Desamparados como visitante y necesita volver al triunfo, cosa que consiguió en la primera jornada. La gran duda del equipo de Mónaco está en la presencia o no del arquero y capitán, Carlos Biasotti, recuperado ya del covid-19 pero con los interrogantes propios de haber pasado por una situación así.