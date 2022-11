Fue un vestuario exultante y feliz; cómo para no estarlo tras la clasificación a la final del Mundial nada menos que en San Juan. Las Águilas buscarán su sexto título ecuménico en el Cantoni tras la goleada ante Portugal y las voces oscilaron entre la alegría por el triunfo y el análisis previo del choque ante España.

"Espero un gran partido en la final. Hace varios Mundiales que no se nos da contra ellas, porque la verdad es que España tiene un plantel en el que tanto las titulares como las suplentes son muy buenas. Pero les vamos a jugar de igual a igual. No vamos a guardarnos nada porque es la final del Mundial, en nuestra provincia, en el Cantoni. Vamos a dar todo, no tengan dudas", aseguró Florencia Felamini.

Y acotó que la virtud de Las Águilas en el cruce de semifinales fue no impacientarse. "Sabíamos de la fortaleza de Portugal y que no nos iban a jugar como el resto de las rivales, por eso la clave fue tener paciencia y golpear en los momentos justos", dijo.

A su vez, la capitana Luciana Agudo indicó que están viviendo un momento histórico, con el primer mundial femenino en San Juan, y que no quieren dejar pasar la chance. "Esta será nuestra tercera final consecutiva contra España, que esperamos sea la vencida. Por primera vez podemos jugar en casa, con nuestra familias alentando, es una gran oportunidad".

Por otro lado, el DT Darío Giuliani apuntó que deben trabajar en algunos aspectos para no repetir errores contra España. Muchas de las llegadas de Portugal fueron por errores nuestros, además nuestra arquera fue la figura del partido. Está en nuestras manos resolver eso porque contra España será tanto o más difícil".

Marlene Sousa: "No fue nuestro día"

Marlene Sousa, la referente del seleccionado de Portugal, indicó que el resultado fue más abultado de lo que pasó en cancha. "Sabíamos de la fuerza de Argentina y de jugar ante su gente, pero hicimos un buen trabajo y creo que el resultado fue muy amplio para lo que pasó en la pista. Lo intentamos pero no fue nuestro día. Como sea, Argentina ganó y fue justo vencedor. Pero ahora no podemos pensar más en la derrota y lo que pasó, nos queda otro partido y hay una medalla en juego".

LA MIRADA DEL RIVAL

Para Puigdueta, el conjunto español va de menor a mayor

En otra definición. El seleccionado español eliminó sin inconvenientes a Italia y ante Argentina buscará su cuarta corona consecutiva.

Laura Puigdueta una de las figuras que tiene la selección de España y ayer indicó que van de menor a mayor en el Mundial, tras vencer sin problemas a Italia en la otra semifinal. "El equipo está contento porque hemos jugado bien, estamos cómodas y conseguimos lo que queríamos que es llegar a la final. Considero que el rendimiento del equipo en este torneo ha ido de menos a más. Estamos con confianza y disfrutando del juego", indicó.

"A nosotras nos gusta competir y para eso estamos. Dentro de la pista se nos ve con nervios, pero son nervios buenos. Yo creo que cualquier jugadora con la que hables de mi equipo va a decir que le encanta competir, entonces son nervios buenos, con los que juegas bien. Y en estos partidos de definición es donde estamos más unidas, además nos entendemos mucho y eso suma", dijo.

En tanto, Puigdueta indicó que las tricampeonas quieren disfrutar de estar en una nueva final. "Para el partido ante Argentina nos vemos con muchas ganas. Queremos competir y hacerlo bien. Jugar aquí es un privilegio, se vive muy bien el hockey y a eso vinimos, a vivirlo y disfrutarlo"