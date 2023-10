No será un cumpleaños más en la historia del Atlético Unión. Es que en el filo mismo del plazo para terminar de armar los grupos y el fixture de la edición 2023-24 del Torneo Regional Amateur, el Azul recibió la feliz novedad que revocaron la sanción que no le permitía jugar el certamen regional. Así, la sanción de 300 entradas generales durante tres fechas ya se saldó, se levantó la clausura del Estadio 12 de Octubre por el término de un año y ahora revocó la sanción al club de no poder participar en el Torneo Regional Amateur. Un cumpleaños más que feliz para los Azules que cuando parecían hundidos, ahora reflotaron esperanzas e ilusiones. El pedido de reconsideración lo habían elevado los actuales dirigentes, esgrimiendo que los protagonistas de los incidentes del 28 de enero pasado ya no son parte de la vida del club y además remarcaron su compromiso de erradicar la violencia.

Con el ingreso de Unión, ahora serán 18 los clubes de San Juan que estarán en competencia en el TRA a partir del primer fin de semana de noviembre. Hoy, en el Consejo Federal se realizaría el sorteo de las zonas de la fase inicial además del fixture correspondiente. Con el ingreso de Unión, la Legión Sanjuanina tendrá 18 representantes ya que antes habían recibido la licencia Rivadavia y Atléttico Trinidad, además de San Martín de Rodeo. Aunque también se especula con la chance de dos invitaciones más que podrían ser Villa Obrera, Juventud Zondina o Marquesado.