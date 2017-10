Fue mucho más. Nicolás Mana engancha para adentro y se saca la marca de Gastón Fernández para encarar con pelota dominada.

El equipo gana y el entrenador Néstor Gorosito lo disfruta cada vez más. Sus estrategias y planteos le están dando a San Martín el fin buscado. Sumó su tercer partido seguido con triunfo, que podrían ser cuatro si se incluye la victoria ante Boca en el amistoso jugado en el Bicentenario.



"A los dos nos costó llevar la pelota y no fue un partido sencillo, pero fuimos mejores que Estudiantes y por eso ganamos y estoy feliz por los 3 partidos ganados", dijo Pipo en conferencia de prensa tras vencer 1-0 al Pincha.



"Además, en el segundo tiempo no nos crearon situaciones, más allá que fue difícil para nosotros porque no había alternativa de pase y tuvo mucho que ver el calor. Igual considero que podríamos haber ampliado, pero costó", agregó Gorosito.



"Este triunfo es una alegría en un día atípico por el calor, pero fuimos mejores y allí se justifica porque cuando Estudiantes mejoró, que fue en el segundo tiempo, tuvieron la pelota pero no nos crearon situaciones de gol".



Sobre el debut de Leandro Vega, una de las figuras en el triunfo de ayer, Pipo destacó que "jugó un gran partido, le tocó estar porque Pucheta tiene un problema en el gemelo, y lo hizo bien y con solidez".



En tanto que sobre el equipo, la serie de triunfos y quienes elige como titulares, dijo que "el que juega mal sale y lo mejor es poner al que juega bien. Cuando uno es técnico sabe que el jugador se saca o pone solo".



Ahora con humedad



La próxima fecha visitará a Colón en Santa Fe, a las 14.05 y el equipo volverá a sufrir el calor sumado a un factor climático que caracteriza a esa provincia. "Contra Colón vamos a tener el mismo calor más la humedad y vamos a tener que prepararnos para eso también", destacó.