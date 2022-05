Este jueves comenzaron las finales del Circuito Sudamericano de Beach Volley en Uberlandia, Brasil, y una Selección Argentina que participa con dos duplas masculinas y dos duplas femeninas.

En el caso del femenino, en el inicio de la fase de grupos, Najul/Peralta derrotaron 2-1 a las colombianas Yuly/Margarita, mientras que por la tarde protagonizaron el duelo argentino ante la entrerrianaAna Gallay y la sanjuanina Fernanda Pereyra y fue triunfo en sets corridos para las olímpicas por 21-10 y 21-17.

En el masculino, el inicio de competencia no pudo ser mejor para las duplas nacionales ya que los hermanos Capogrosso vencieron 2-0 a los ecuatorianos Marcos/Jurado y Aveiro/Bueno lograron ese mismo resultado contra Leon/Jaramillo.

El cierre de jornada fue con el enfrentamiento entre rosarinos y mendocinos y allí los Capogrosso se llevaron el primer set por 21-16 y luego el partido no pudo continuar por lesión de Aveiro.

En el Circuito Sudamericano de Voleibol de Playa, las parejas representan a sus países en la carrera por el título. Luego de seis paradas que iniciaron en 2021 en Chile, este año el CSVP pasó por las ciudades de San Juan; Montevideo (URU); en Viña del Mar (CHI), Mollendo (PER) y Cochabamba (BOL). Argentina, Brasil y Uruguay lideran el ranking masculino mientras Brasil, Argentina y Chile ocupan las tres primeras posiciones en feminino.

Además de consagrar a los campeones del CSVP, la etapa final en Uberlândia también cuenta puntos para el ranking que define a los 4 países que representarán a Sudamérica en el Campeonato Mundial de Roma, la principal competencia de voleibol de playa de la temporada, que se realiza del 10 al 19 de junio. Cada país clasifica podrá participar con hasta cuatro parejas de cada género que se encuentran entre las 25 primeras del ranking de la Federación Internacional el día 23 de mayo.

Resultados 12/5

Masculino

Capogrosso N/Capogrosso T vs Marcos/Jurado (ECU) 2-0 (21-16, 21-17)

Aveiro/Bueno vs Leon/Jaramillo (ECU) 2-0 (21-13, 21-21-16)

Capogrosso N/Capogrosso T vs Aveiro/Bueno 2-0 (21-16, 21-0)

Femenino

Najul/Peralta vs Yuly/Margarita (COL) 2-1 (21-19, 14-21, 15-12)

Gallay/Pereyra vs Najul/Peralta 2-0 (21-10, 21-17)

<

!-- wp:paragraph -->