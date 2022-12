En una entrevista que brindó a Radio Con Vos, luego de los multitudinarios festejos del martes, el jefe de Estado reivindicó además su decisión de haber dictado un feriado nacional, minimizó las especulaciones periodísticas en torno a la no visita del plantel a la Casa Rosada y recordó que el equipo nacional es "de todos, no del Frente de Todos, ni de la oposición".

"Lo que quería simplemente era que (ellos) vieran y recibieran la alegría del pueblo y se reconfortaran con el cariño y eso lo logré. Esa es mi alegría. Para ver o hablar con Messi o Scaloni habrá tiempo, pero ahora el tiempo es de ellos", dijo el mandatario en la extensa entrevista.

El presidente, Alberto Fernández, relevó que el Papu Gómez le mandó un mensaje para saludarlo tras la obtención de la Copa.

Respecto de una visita a la Casa Rosada, el mandatario aclaró que él se encargó de "hacerles saber a las autoridades de la AFA que tenían la Casa de Gobierno a disposición", pero que ellos "eligieron otra cosa y es muy respetable".

"No le asigno ninguna trascendencia a que hayan venido o no a la Casa de Gobierno. En lo personal, si tuvo que ver con no mezclar el fútbol con la política, me encanta estar haciendo escuela", sostuvo el principal mandatario, de casi nulo vínculo con la Scaloneta y la AFA.