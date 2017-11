Tres defensas exitosas. Fernández las realizó en los dos años y 11 meses en los que fue el dueño de la corona de los superplumas.

Lo que se veía venir, finalmente sucedió. El boxeador sanjuanino Ezequiel Fernández fue despojado de su corona nacional superpluma, la que ganó el 12 de diciembre de 2014 cuando venció por puntos al tandilense Sergio Escobar en el club Murialdo de Mendoza y se adjudicó el cetro vacante de la categoría de los 58.967 kilogramos (130 libras). Desde entonces lo defendió en tres ocasiones, ganando claramente por puntos ante Claudio Aguirre (27 de marzo de 2015 en el estadio Aldo Cantoni); Carlos Rodríguez (21 de agosto de 2015, también en el Cantoni) y el 23 de junio pasado ante Hugo Alfredo Santillán, en el Club Mocoroa).



El tema pasa porque en el medio, el campeón argentino de los plumas, el también tandilense Carlos Matías Rueda (28-1-0, 25 KO), perdió su invicto en su debut en Las Vegas. Fue noqueado por el mexicano Oscar Valdez en el segundo round y luego de firmar contrato con el promotor uruguayo Sampson Lewkowicz (quien manejaba la carrera de Sergio "Maravilla" Martínez y quien pretende explotar su poder de nocaut en los Estados Unidos) decidió reencauzar su carrera y se planteó subir de categoría para evitar sacrificios como el que sufrió contra Valdez. De su entorno se dijo que debió bajar muchos kilos en pocos días.



Así, aun cuando el sanjuanino había defendido su cetro en junio y no tenía obligación de exponerlo tan rápido, se presentó en la FAB (Federación Argentina de Boxeo) un desafío al que por no contar con el apoyo necesario no se pudo responder económicamente a una subasta que permitiera al sanjuanino exponer su título en su casa. Y con una celeridad asombrosa se decidió declarar vacante la corona.



En el interín Ezequiel sufrió la pérdida de su padre, Eduardo, quien lo formó boxísticamente y, según confió su hermano Ángel (Fito) su entrenador, "Pac-Man" no estaba anímicamente en condiciones de afrontar la pelea. "Pedimos que se nos dé la chance en marzo o abril del año próximo pero no nos dieron bolilla", comentó el hermano mayor del, ahora, ex campeón nacional de los superplumas, que fue ubicado tercero en el último ranking, en el que Fernando Saucedo y José Romero quedaron 1ro y 2do.

