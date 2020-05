Desde la suspensión oficial, decretada el 17 de marzo en todas las categorías, el fútbol argentino se mantiene en pausa y aún no tiene fecha estipulada de regreso. Ayer el Presidente de la Nación, Alberto Fernández habló acerca del retorno del deporte en el país:

"Ese es un tema en el que hay que moverse con cuidado, lo que no podemos es volver a la aglomeración de gente. Eso es muy peligroso. Pensá que los estadios argentinos tienen tribunas y el estado de contacto es muy grande. No es como en Europa que hay butacas en todos los estadios. Vamos a tener que evitar el contacto en espectáculos públicos, simplemente. Yo no veo en lo inmediato fútbol con público. Va a haber que empezar a disfrutar el fútbol por televisión", expresó el mandatario.

Consultado por la decisión del Gobierno de Alemania de darle el visto bueno al retorno de la Bundesliga, la cual retomará la temporada el 15 de mayo, Fernández reveló que mantuvo contacto con Angela Merkel, pero no quedó convencido con el discurso de la canciller teutona. "Hablé con Merkel y me decía que ellos entraban en el verano y estaban más tranquilos, pero a nosotros el virus nos entró en verano y en Ecuador hizo estragos. No es verdad que el virus sea sólo estacional, para nada. Pero cada quién toma las decisiones que cree conveniente", cerró.