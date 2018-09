Después del empate sin goles frente a Independiente en el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo se centró en el Superclásico del domingo en La Bombonera.



El técnico analiza la posibilidad de incluir en el equipo a Enzo Pérez, quien todavía debe cumplir una fecha por la sanción que recibió en la Libertadores frente a Racing. Otro de los nombres con los que deseaba contar el Muñeco era el de Nacho Fernández, pero éste no se recuperó de la sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo y fue descartado. Incluso en los últimos entrenamientos sólo se limitó a realizar trabajos de kinesiología. Así, Gallardo intentará repetir lo máximo que se pueda en la formación que se presentó en Avellaneda. Con Franco Armani en el arco, se espera que el entrenador no realice ninguna modificación en la última línea, dado que el trabajo de Milton Casco, Javier Pinola, Jonathan Maidana y Gonzalo Montiel dejó muy satisfecho al DT. En la mitad de la cancha, el ingreso de Pérez parece ser una variable factible, pero las dudas se instalan sobre quién dejará su lugar. Finalmente, como el desgaste que sufrieron Borré y Pratto en la delantera dejó varias huellas en los delanteros, Gallardo no vería con malos ojos darles la oportunidad a Nacho Scocco y Rodrigo Mora.