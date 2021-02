El piloto español Fernando Alonso está "consciente" y se "encuentra bien" después de haber sido atropellado hoy por un automóvil mientras se entrenaba en bicicleta cerca de la localidad suiza de Lugano, según informó su equipo de Fórmula 1, Alpine (ex Renault).



"Alpine F1 Team confirma que Fernando Alonso se ha visto envuelto en un accidente mientras se entrenaba con la bicicleta en Suiza. Fernando está consciente y se encuentra bien. Está esperando más exámenes médicos mañana por la mañana", indicó la escudería en un comunicado que reprodujo la agencia dpa.



El equipo explicó que "no hará más declaraciones en este momento" y que "mañana se darán más actualizaciones".



El asturiano fue atropellado por un automóvil e "inmediatamente fue rescatado e ingresado" en un hospital de la zona.



Los primeros exámenes radiográficos habrían mostrado posibles fracturas, según indicó, con anterioridad al comunicado del equipo, el periódico italiano La Gazzetta dello Sport.



Alonso, bicampeón del mundo con Renault en 2005 y 2006, volverá este año a la F1 después de un año en el que compitió en otras categorías, aunque no se sabe aún si el accidente de hoy pondrá en riesgo su presencia para el inicio de la temporada.