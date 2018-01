El jugador ya se despidió de Independiente Medellín y en las próximas horas se sumaría al plantel de Gallardo.





La relación entre River y Colombia no es una que lleve muchos años. Si bien el Millonario ganó dos de sus tres Copas Libertadores al vencer a equipos de ese país (América de Cali en 1986 y 1996), nunca tuvo un jugador cafetero en sus filas hasta 1998. De ahí en adelante, han sido 13 los que se han puesto la "Banda" y ahora podría sumarse uno más. Juan Fernando Quintero, perteneciente al Porto y de último paso por Independiente Medellín, está a tan sólo un paso de convertirse en refuerzo. Con él, la lista de jugadores cafeteros llegaría a 14. El pionero fue Juan Pablo Ángel, quien llegó en enero de 1998 desde Atlético Nacional y llegó a coincidir con Mario Yepes. El zaguero se sumó en agosto de 1999 desde Deportivo Cali y a finales del 2002 fue transferido al Nantes. Tras varios pasos frustrados de colombianos que no lograron asentarse en el club, como Jersson González, Kilian Virviescas, Jairo Patiño, Juan Carlos Toja y Carlos Valencia, Radamel Falcao logró ponerle fin a esa mala racha. El Tigre coincidió con Nelson Rivas, otro que no anduvo.