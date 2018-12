Inolvidable. El sanjuanino Marcelo Astein dijo que no se olvida más la histórica definición que vivió en el Santiago Bernabéu.

En medio de simpatizantes de todo el mundo, hubo presencia sanjuanina. Marcelo Astein (42) estuvo ayer en el Santiago Bernaubéu y desde Madrid dijo que todo el tiempo sintió ser parte del momento histórico que envolvió a la final de la Copa Libertadores. "Esto no me lo olvido más. Vi la historia misma de River en la Libertadores", señaló.



Astein es contador y actualmente trabaja en Israel. Egresado de la Escuela Industrial y fanático de River desde la cuna, cuando se enteró que la final se jugaba en Madrid no lo dudó. Decidió comprar la entrada y viajó a España. Dos horas antes del inicio ya estaba en el estadio, junto a unos amigos que hizo en la Filial River de Israel. "El partido fue increíble. El gol de Boca fue un golpe duro, pero confiaba en todo lo que había hecho River para llegar hasta la final y en las remontadas que había tenido. Le tenía mucha fe y después del empate sentí que lo ganábamos", señaló Marcelo, quien llevó camiseta, bandera del Millo y hasta la máscara de Gallardo. "Ganar así esta final fue emocionante. River es el más grande", dijo.