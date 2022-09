En Europa ya piensan en el Mundial y la Nations League es la mejor preparación de cara al 21 de noviembre cuando la pelota comience a rodar en Qatar. Por eso, los equipos no se guardan nada y se ven verdaderos partidazos en el cierre de la Liga de Naciones de Europa, más allá de que las Selecciones tengan chances o no de llegar a la fase final de la competencia. Es lo que ocurrió en el partido entre Inglaterra y Alemania. Terminaron 3-3 con cinco goles en 20 minutos. Y eso que los ingleses estaban descendidos y los germanos no tenían chances de clasificar. Los dirigidos por Hans-Dieter Flick se adelantaron con los goles de Ilkay Gündogan, de penal a los siete minutos del segundo tiempo, y Kai Havertz, a los 22. El dueño de casa reaccionó en una ráfaga con los tantos de Luke Shaw, a los 26, del ingresado Mason Mount, a los 30, y Harry Kane, desde los 12 pasos a los 38. Con todas las emociones en el segundo tiempo y poco para el cierre, parecía que el seleccionado de Gareth Southgate se llevaría el premio consuelo con una heroica remontada. Sin embargo, el futbolista de Chelsea se volvió a anotar en la red a tres del final para ponerle cifras definitivas a verdadero un partidazo. El empate dejó a Inglaterra con tres puntos, en la última posición del Grupo G, mientras que Alemania culminó tercero con siete. El país que logró el pase de ronda fue Italia, que venció como visitante a Hungría por 2-0 para alcanzar las 11 unidades y superar por una a su rival de esta última jornada en un certamen apasionante.