Todavía no es oficial porque recién se concretará esta jornada, pero ya lo anticipó el presidente de la AFA, el sanjuanino Claudio Tapia. "En la reunión de Comité Ejecutivo de este martes se dará por finalizada la temporada 2019/20 y por tabla general quedarán los clasificados a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana. Quedan abiertos las plazas que otorgaban la Copa Superliga y la Copa Argentina, que se disputarán cuando el Ministerio de Salud lo permita. Además, no habrá descensos en la temporada 19/20 y en la 20/21".

En este sentido hay una incógnita muy grande que Chiqui no pudo o no quiso develar: cómo se definirán los ascensos en cada categoría. "En su momento, cada categoría de ascenso definirá de qué manera se van a decidir los equipos que suban. Primera B Metropolitana, C y D tiene el mismo formato y reglamento; mientras que Primera Nacional y Federal, otro", sostuvo Tapia. Aunque si se confirma que la forma de buscar los ascensos continuará del modo como estaba pautado al inicio de temporada, tanto San Martín en la Primera Nacional como Desamparados y Peñarol en el Federal A se quedarán sin jugar por subir de categoría ya que todos ellos se encuentran por debajo del "corte" previsto. En este aspecto, para estos clubes podría darse el beneficio de ver la forma que los contratos con sus jugadores se cancelen o reduzcan ya que no disputarán encuentros, como mínimo, por los próximos cuatro meses.

En diálogo con TNT Sports, Tapia dijo que "la voluntad es que cada torneo se defina dentro del campo de juego", pero la propagación de la pandemia obligó a que se tomen otras medidas. "Poder mantener esta industria va a ser muy difícil. Sabemos que tenemos que mantener la situación estructural de los clubes en un contexto en que es muy difícil porque al no tener la televización de los partidos casi no hay ingresos" sostuvo y aclaró que la situación en nuestra región será más compleja que la reanudación de la actividad en las ligas europeas: "Hay muchas federaciones que ya están anunciando la vuelta. Pero es triste que se festeje cuando hay menos muertes. La gran diferencia es que en Europa es verano y acá es invierno". Con relación a las competiciones internacionales, Tapia reconoció que será casi imposible establecer torneos este año "porque en los países sudamericanos se espera el pico de la enfermedad en distintas fechas", por lo que hace suponer la posibilidad de que no haya Eliminatorias, ni participación en las Copas.

"La voluntad de todos es volver a la actividad cuando las autoridades sanitarias lo permitan. Si tenemos que jugar en enero porque no tuvimos fútbol este año, jugaremos en enero", subrayó el directivo, quien además aclaró el proceso por el que están atravesando los árbitros: "Están en una etapa de capacitación desde sus hogares para cuando vuelva el fútbol y podamos tener el VAR".

Libertadores



Con este final de la temporada, al máximo torneo continental del próximo año se clasificarán Boca, River, Racing y Argentinos. Falta definir al ganador de la Copa Argentina que tendrá también ese privilegio y la manera de darle otro cupo para lo que estaba pensado como el campeón de la Copa de la Superliga.

Sudamericana



Al otro torneo continental del próximo año, ingresarán por nuestro país Vélez, San Lorenzo, Newell"s, Talleres, Defensa y Justicia y Lanús. Vale remarcar que la tabla que se tendrá en cuenta es la general, es decir, las 23 fechas de la Superliga más la primera jornada de la Copa de la Superliga.