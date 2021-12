No será un inicio de pretemporada más para el Atlético San Martín de cara a la Primera Nacional y es que en el filo de este 2021, se confirmó que el experimentado arquero Leonardo Corti no seguirá vinculado al club Verdinegro tras la decisión de no renovar su contrato que se vence hoy. Corti, de 40 años, es otro de los históricos que se aleja de San Martín tras una temporada discreta en la Primera Nacional, ya que en ese camino del adiós se anotó a Juan Francisco Mattia -el defensor- y antes ya también había salido del mundo Verdinegro otro de los arqueros históricos como Luis Ardente, quien arregló su vinculación con San Telmo, para jugar en la misma categoría que San Martín. Corti estuvo 12 años en la vida de club de Concepción y fue parte de las promociones contra Gimnasia y Esgrima de La Plata en 2011 y contra Rosario Central en 2014. En esta última temporada y con los torneos pospandemia que se generaron en AFA, Corti tuvo más rodaje reemplazando a Juan Cozzani en varios partidos. De todas formas, Corti se consolidó como uno de los referentes del grupo pese a que no era titular, con gran consenso en el grupo y como nexo con la dirigencia. Tan buena es su identificación con San Martín que en el caso de no seguir jugando en otro club, Corti podría quedarse como preparador de arqueros, sabiendo de sus preferencias por San Juan.

Ya había llegado un arquero en este receso a San Martín, previendo que habrían salidas. Cozzani se había desvinculado antes del cierre de la temporada y ahora se suma la salida de Corti. Nicolás Avellaneda, de 28 años, y con pasado en Santamarina de Tandil es el arquero que ya se incorporó y estará este lunes próximo en el comienzo de la pretemporada en Concepción. Además, la última cara nueva es la del volante Jeremías Rodriguez Puch, proveniente de River Plate. Antes, se había concretado el regreso de dos conocidos.

Primero fue el defensor Matías Escudero, que venía de jugar en Nueva Chicago, y la más resonante de todas fue la vuelta del goleador Sebastián Penco, proveniente del Sports Boys de Perú. Con este panorama, para Facundo Villalba se vienen días más que intensos. Por un lado, los trabajos de pretemporada y por el otro, el rearmado de un plantel que sufrió una sangría grande en el cierre del torneo tras perder con Independiente Rivadavia de Mendoza. Muchos préstamos se vencieron y de los nombres que eran titulares en su base, logró retener al volante Martín Rivero.



La pretemporada

Si bien está fijado el lunes 3 para el regreso, desde la dirigencia están decidiendo cómo y cuándo iniciar la pretemporada por el cuadro sanitario que se complica en el país. Jugadores que están afuera del país, otros con covid y los protocolos para comenzar los trabajos son los temas a resolver por estas horas en la dirigencia Verdinegra para poder comenzar.