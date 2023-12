El desprolijo final de temporada en la Liga Sanjuanina parece ser ya una constante. Un cierre que empaña todo y que no merece nadie. Y esta vez, se volvería a repetir ya que la dirigencia del Atlético San Martín evalúa la chance de recurrir al Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de AFA tras recibir el rechazo a la protesta que realizó contra Atlético Alianza en el partido de ida de semifinales del 22 de noviembre pasado que terminó en empate. El club de Concepción esgrimió que Alianza había violado el artículo 9 del Reglamento del Oficial 2023 de la Liga Sanjuanina el cual establece: "Asimismo para la disputa de la segunda rueda se podrán agregar, si hubiera cupo o sustituir si no hubiera cupo, hasta tres jugadores, debiendo a tal efecto presentar una nueva lista de buena fe con las modificaciones correspondientes. Las listas de buena fe deberán ser presentada por duplicado en secretaría de la liga". Ese trámite administrativo no habría sido actualizado por la entidad de Santa Lucía pero el Tribunal de Penas de la Liga en el proceso de investigación terminó averiguando que ninguno de los cuatro equipos semifinalistas estaban al día en esa actualización, incluyendo al mismo San Martín por lo que desestimó la protesta. Pero claro, el Verdinegro que quedó eliminado por penales este miércoles tras igualar 1-1 en los 90' insistirá en el caso del jugador Adrián Alberto Vargas como mal incluido.

En la temporada pasada, Peñarol terminó zafando del descenso por el fallo del Tribunal del Consejo Federal

La dirigencia de San Martín elevaría su caso al Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, repitiendo lo que en el cierre del año pasado hizo Sportivo Peñarol. Como se recordará, el Bohemio había utilizado un jugador suspendido en el tramo decisivo y cuando su descenso estaba consumado en el seno de la Liga Sanjuanina, el recurso elevado al Consejo Federal terminó por cambiar ese fallo inicial y Peñarol quedó en Primera División, relegando a Árbol Verde. Esa vez, la decisión inicial del Tribunal de Penas local quedó en nada ante la decisión del ente del Consejo Federal. Ahora, esperan rápida resolución.

En la cancha, el miércoles, Atlético Alianza había logrado el pasaje a la final del Torneo de Verano empatando 1-1 con San Martín en Concepción y luego ganando en penales 2-1. Así, el Lechuzo quedó mano a mano para jugar por la corona contra Colón Junior que eliminó a Trinidad. La final, a único partido, será en el Bicentenario pero ahora todo quedó en suspenso en otro telón lamentable para el fútbol sanjuanino.