Tras dos semanas marcadas por el futsal, llegó al final la cuarta edición del Mundialito de Rivadavia que organizó Fefusa-San Juan con una enorme participación en todas las categorías. Las inclemencias climáticas llevaron a la postergación inicial de la jornada final, pero luego en el Parque de Rivadavia se concretó el cierre de un certamen que se extrañaba y respondió a las expectativas.



En la Rama Masculina, en Categoría C-7 (2015-2016), Punteto fue campeón por penales. En Categoría C- 9 (2013 - 2014), Unión y Don Pablo igualaron 4-4 y recién en penales, Unión se coronó campéon. En Categoría C -11 (2011 - 2012), Villa Santa Anita goleó 9-1 a Tiburones de Rivadavia.



En la Rama Femenina, en Categoría C - 7 (2015-2016) / C- 9 (2013-2014), Las Princesitas del Rivadavia Norte vencieron por 1-0 a Academia Rawson para ser campeonas. En Categoría C -11 (2011-2012), se dio vuelta la historia porque Academia Rawson A venció por 6-4 a Las Princesitas para terminar coronandose campeonas.



El futuro de Fefusa San Juan tiene un calendario más que intenso ya que una vez terminado el Mundialito, la dirigencia que encabeza Alejandro Maneri empezó a diagramar los torneos en cada una de las filiales que hay en toda la provincia, considerando como siempre las ramas femenina y masculina. Hay un notable interés de varios equipos en sumarse a los torneos para ampliar la gran convocatoria que ya existe en todo San Juan.