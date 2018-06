Media docena. Fernando Brandán, el volante de Temperley que venía negociando hace varios días con la comisión directiva, se convirtió ayer en la sexta incorporación de San Martín.

San Martín no pierde tiempo en el armado de su plantel y ayer confirmó la contratación del sexto refuerzo. El volante Fernando Brandán, quien desde hace varios días sonaba fuerte para incorporarse pero no llegaba a un acuerdo con Temperley, concretó su arribo al club. El jugador mendocino llegó a San Juan en calidad de préstamo para firmar su vínculo con la institución y desde hoy ya entrenará bajo las ordenes de Gastón Coyette.



El mendocino de 27 años disputó la pasada Superliga en Temperley, equipo con el que perdió la categoría. Pero Brandán no se fue al descenso ya que continuará en la máxima categoría del fútbol argentino con la camiseta verdinegra.



Brandán, que en Temperley disputó 11 de los 27 partidos del pasado torneo y anotó 3 goles, también jugó en el exterior en la temporada 2016-17, en el Melbourne City FC de Australia. Mientras que anteriormente tuvo un primer paso exitoso por Temperley dado que entre 2014 y 2016 participó de los ascensos a la Primera B Nacional y a Primera División.



El mediocampista es la sexta cara nueva, puesto que ya se había sumado el delantero Gonzalo Castillejos, quien llegó desde el Apollon Smyrnis de Grecia (también jugó en Rosario Central, Lanús, Barcelona de Ecuador, Argentinos Juniors y Ferro); el atacante Nazareno Solís (con pasado en Boca, Talleres, y que llega de Huracán); los volantes Franco Cristaldo, ex Defensa y Justicia, y Diego Cardozo, quien llegó del Atlante de México en la 2da División; más el marcador central Juan Rodríguez, de último paso por Almagro.



En lo que resta de la semana se espera que se confirmen más incorporaciones para un plantel que se redujo a la mitad y que sólo le renovó contrato al mediocampista Claudio Mosca, al arquero Leonardo Corti y al defensor Arián Pucheta.



El primer partido del semestre será el sábado 21 de julio, por Copa Argentina, enfrentando por los 32vos de final a Brown de Adrogué.