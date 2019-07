Salida. Lucas Pratto podría irse de River inesperadamente si es que Flamengo insiste con llevárselo.

A horas del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2019 frente a Cruzeiro: Flamengo quiere contratar a Lucas Pratto. Más: lo quiere presentar como refuerzo esta misma semana. Y le ofrecería un contrato "galáctico" para convencerlo de la mudanza. La información asegura que el conjunto de Río de Janeiro apunta los cañones al "Oso", de 31 años, que tuvo dos interesantes pasos por Brasil, con las casacas de Atlético Mineiro y San Pablo. Y señala que la dirigencia del "Fla" estaría dispuesto a pagarle 2.5 millones de dólares al año por contar con sus servicios, a pesar de que no puede utilizarlo en la presente Libertadores, dado que el delantero ya la disputó con la camiseta de River.



En Núñez están desconcertados, dado que no recibieron siquiera un sondeo por parte del Flamengo. El club hizo un esfuerzo importante por mantener el plantel a pedido de Marcelo Gallardo (de los jugadores que integran la rotación habitual, sólo se marchó Camilo Mayada a México), en consecuencia, no tiene intenciones de desprenderse del atacante. Sólo podría emigrar si el elenco brasileño paga la cláusula de rescisión, que asciende a 30 millones de dólares.

Muñeco de bronce



Como ocurrió en los últimos partidos en el Monumental habrá tres puestos para la recolección de llaves para la estatua de Marcelo Gallardo. A partir de las 17.30, dos horas antes del choque con Cruzeiro. La obra pesará 6,3 toneladas, medirá 6,7 metros de alto y está siendo confeccionada por la escultora Mercedes Savall, quien hizo la de Angel Labruna. Justamente al lado de la del Feo será ubicada la de Napoleón. Un homenaje en vida que la gente de River quiere concretar cuanto antes.