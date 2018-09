Piso mojado. La malas condiciones afectaron el normal desarrollo del TR Series.





Pese a las complicaciones por la lluvia en la novena fecha del TR Series en Buenos Aires, Fabián Flaqué obtuvo resultado positivo que consolida su posición entre los mejores cinco del campeonato. El piloto sanjuanino finalizó en el quinto lugar, en una carrera muy cortada por el ingreso del auto de seguridad debido a las intensas precipitaciones.



La posición final sirvió para sumar, aunque Flaqué lamentó que se corriera con piso mojado. "Fue una lástima porque hubo muchos Auto de Seguridad, no tuvimos más de 3 ó 4 vueltas de carrera. Fue una pena porque no pudimos hacer nada, ni agarrar ritmo, nada. Con piso seco el auto estaba para más y con pista mojada no pudimos hacer mucho, así que deberá esperar para la próxima", apuntó Flaqué.



Por otro lado, en la Clase 2 del Turismo Nacional el sanjuanino Diego Leánez puso el segundo Toyota Etios del equipo en pista en la 9na fecha, disputada en Rosario. Tras largar desde el puesto 20 finalizó en el 14to lugar. Fue una carrera positiva para el hermano de Facundo (ausente por rotura del motor de su auto), que le da empuje para seguir avanzando en el desarrollo de las unidades.

Buen ritmo. El Toyota Etios de Diego Leánez mostró buen ritmo y se metió en el top 15 del TN.



Hamilton, implacable



Lewis Hamilton (Mercedes) se impuso en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 manteniendo su primer puesto de salida, lo que le permite ampliar en 10 puntos su ventaja en el Mundial sobre Sebastian Vettel (Ferrari), tercero hoy y a 40 de distancia.