Con champán. Fabián Flaqué volvió a descorchar champán en la categoría, en la que es el máximo ganador en una temporada. El piloto sanjuanina ahora está séptimo en el campeonato, a 30 puntos del líder Gastón Crusitta.

Esta vez salió redondo. Y por poco no pudo ser mejor. Fabián Flaqué, de gran faena en todo el fin de semana, subió ayer al podio en la tercera fecha del Top Race Series, que se presentó en Concordia. El piloto sanjuanino quedó segundo en la final y se tomó revancha de la carrera anterior, en la que había sido penalizado, a la vez que llegará de la mejor manera a San Juan, pues el próximo desafío de la categoría será en el autódromo El Zonda-Copello. A su vez, el otro representante en el TR Series, Gabriel Da Rold, finalizó en la novena colocación y nuevamente se metió entre los top 10, lo que da cuenta de su regularidad.



"Durante las primeras vueltas me cuidé porque el objetivo con el equipo era sumar puntos, así que no entré en roces. Sabía que el auto tenía buen ritmo y de mitad de carrera en adelante fue contundente. Venía un poco más rápido que Coulleri, pero él cuidó muy bien y no lo pude pasar", expresó Fabián.



En la largada, Flaqué perdió un puesto con Gastón Pacioni, para quedar quinto. Pero recuperó la posición al superar a Gastón Crusitta, por lo que Martín Coulleri pasó a liderar la prueba.

Regularidad. Gabriel Da Rold volvió a sumar buenos puntos al meterse de nuevo en el top ten. El sanjuanino se ubica décimo en el campeonato.





Flaqué empezó a avanzar, mientras que Da Rold siguió en un segundo lote luchando para mantenerse entre los 10 mejores, luego de haber largado precisamente en la 10ma posición.



A poco del final, Flaqué quedó segundo y salió a buscar al puntero. Así, comenzó a atacar a Coulleri e intentó el sobrepaso en varias ocasiones, pero su rival se defendió bien. Finalmente, llegó la bandera a cuadros, con Fabián a apenas dos décimas.



Da Rold, en tanto, ganó una posición y quedó noveno, por lo que sigue sumando en la categoría, tras el cuarto puesto en la fecha pasada.



El arrecifeño Agustín Canapino, con Mercedes, ganó ayer la tercera fecha del Top Race, escoltado por Matías Rodríguez y Franco Girolami. La próxima fecha será el 13 de mayo en San Juan.