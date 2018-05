En la recta. Fabián Flaqué logró su mejor tiempo en el cierre de la tanda. Su Fiat venía ubicado en el top cinco a lo largo de los ensayos, para quedar tercero a sólo 3 décimas del mejor registro. Hoy deberá ratificar este buen inicio de actividades en pista durante la clasificación.

Los dos se quedaron conformes, aunque saben que apenas fue el primero de una serie de pasos hacia la final de mañana. Fabián Flaqué y Gabriel Da Rold, los representantes sanjuaninos en Top Race Series, quedaron tercero y cuarto en las pruebas libres que la divisional realizó ayer en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello, en la apertura de actividades de la cuarta fecha del Top Race. Hoy, por su parte, se desarrollarán las distintas salidas a pista tanto del TR Junior como del Series y el Top Race, que se cerrarán con las clasificaciones para conformar la parrilla de largada de las carreras de mañana.



El mejor del viernes fue el salteño Marcos Urtubey, hijo del gobernador de Salta y sobrino de unos de los dueños del Top Race, quien dominó las pruebas libres. Detrás quedó Juan Manuel Sapag a 304 milésimas, mientras que luego se ubicaron los sanjuaninos. Flaqué quedó a 385/1000 y Da Rold a 514/1000, con un total de 23 y 18 vueltas en una tanda que sirvió para ir trabajando la puesta a punto de sus Fiat.



"El auto funcionó muy bien. Logré un buen tiempo con gomas usadas y eso significa que se puede mejorar un poco más. La pista fue mejorando de a poco y ahora habrá que seguir trabajando para encontrar el equilibrio del coche para la clasificación. La categoría está muy pareja", expresó Flaqué, quien marcha noveno en el campeonato.



Por su parte, Da Rold también se ilusiona con estar en la pelea de vanguardia durante la clasificación, tras haber quedado cuarto en los ensayos de ayer. "Me encontré con un auto que apenas salió a pista se mostró competitivo. Eso me generó mucha tranquilidad porque en las dos primeras carreras tuve un motor que me hacía perder muchos segundos. Voy a tratar de seguir aprovechando cada salida a pista para tener un buen coche a la hora de clasificar", apuntó Da Rold, 10mo en el campeonato.





>> ROL DE INSTRUCTOR

Fabián deja enseñanzas

Padrinazgo. Fabián Flaqué realiza una especie de instructorado con el chileno Benjamín Hites, de 19 años y una de las promesas del automovilismo trasandino.

Es como un maestro y su discípulo en el equipo Octanos. Fabián Flaqué, quien ya tiene amplia experiencia como instructor, ahora tiene bajo el ala al piloto chileno Benjamín Hites, a quien aconseja en cada presentación de su incursión en el TR Series, tras haber dejado el karting en su país. "Cuando me sumé al equipo surgió la chance de aprender y adelantar pasos con la experiencia de Fabián. Sabe transmitir conocimientos y a mí me sirve mucho, especialmente en los circuitos que no conozco", dijo Hites, de 19 años y oriundo de Santiago.



En Chile, el automovilismo en pista no está desarrollado y los pilotos que surgen del karting tienen apenas un puñado de opciones, no profesionales. Por eso Hites empezó a incursionar en el TR Series de Argentina y paralelamente en la Ferrari Challenge de Estados Unidos, que es su apuesta mayor.



"Tiene talento, se adapta fácil a los circuitos y fundamentalmente no pone excusas si comete un error. Nos llevamos bien y en pista hoy (por ayer) trabajamos juntos. También estamos entrenando en un Series que tiene dos butacas. Es positivo poder aportar lo que uno fue adquiriendo con el paso de los años", agregó Flaqué. El sanjuanino ya había realizado un padrinazgo similar con Fabricio Persia, quien este año comenzó a correr en el TC2000 tras haber dejado el TR Series.





>> UN FANÁTICO

Del golf a los autódromos

Momento soñado. Gabriel Da Rold ha tenido una veloz adaptación a los ritmos de los pilotos, pese a que hasta 2015 nunca antes había corrido un auto de competición.

"Si hace cuatro años me hubiesen dicho que iba a estar corriendo junto a pilotos tan experimentados y en dos categorías diferentes no lo hubiese creído", dijo Gabriel Da Rold. El sanjuanino empezó a correr recién a los 28 años y nunca tocó un karting, que es la categoría escuela. Es más, Da Rold fue golfista hasta hace unos años (compitió a nivel local, regional y nacional) y luego pasó al enduro pero no a nivel competitivo. "Un día vino mi papá con la propuesta de la Academia de Pilotos del Top Race del NOA y empecé. Eso fue en 2015, al año siguiente pasé al TR Junior y desde 2017 corro en el Series. En el medio, salió la chance de competir en Fiat Competizione y hasta empecé a ganar. Este momento es algo que siempre soñé", confesó.



Papá de dos hijos y en pareja, Da Rold dijo que desde niño es un apasionado por el automovilismo. "Mi papá corría en el Zonal Cuyano y mi tío, en la Fórmula Renault. Siempre quise ser piloto, pero mi madre tenía miedo de que sufriera algún accidente y ese sueño se iba postergando. Por suerte nunca es tarde", señaló Da Rold, quien es propietario de dos locales de comida y también trabaja en el ámbito agropecuario. "Todo cuesta mucho más y tras esta carrera me sentaré a analizar los próximos pasos porque tengo problemas de presupuesto y no creo que pueda seguir en las dos categorías", dijo.