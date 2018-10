En el Fiat. Fabián Flaqué dijo que el ritmo de carrera no fue el ideal durante la final del Top Race Series en el autódromo mendocino. El campeón 2015 de la divisional quedó sexto en la competencia.

Fabián Flaqué y Fabricio Persia lograron ser top 10 en la 10ma fecha del Top Race Series que se disputó en el autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín, Mendoza. Mientras que Flaqué (Fiat) finalizó en el sexto lugar, Persia (Toyota) lo hizo en la séptima colocación, en una carrera final que no se disputó tal cual el cronograma de competencia lo tenía previsto pues lo hicieron junto al Top Race.



Sucede que la categoría decidió que Top Race Series no corriera su final programada ya que tuvo poco parque en esta fecha, motivo por el cual compitió junto al Top Race, categoría mayor y sensiblemente más veloz, que largó por delante, dejando en la parte posterior de la grilla al TR Series.



"El auto no quedó bien, iba mucho de trompa en la curva 2 y 3 y eso nos ha complicado todo el fin de semana. En ritmo no era bueno, no era el que esperábamos", apuntó Flaqué al completar las vueltas pactadas para la final. "Igual vamos a seguir trabajando para mejorar y recuperar el ritmo que teníamos hace 2 o 3 carreras, así que debemos seguir trabajando para recuperar todo" sentenció Fabián no del todo conforme con el rendimiento del Fiat.

Regreso. Fabricio Persia volvió a correr en el TR Series tras su paso por el TC2000 y pese a la sanción que no le permitió largar segundo, remontó hasta quedar en la séptima colocación.



Persia, en tanto, partía desde la segunda ubicación pero lo penalizaron al último puesto por no salir a engrillar. De igual modo, el piloto sanjuanino se las arregló para poder demostrar su capacidad y dio batalla en su primera carrera en el año en la divisional, luego de su salida del TC2000.



"Estoy muy conforme con lo realizado. El auto anduvo bien pero hay que seguir mejorando para las competencias que restan", expresó Persia. La carrera fue ganada por el puntero del certamen, Gastón Crusitta, escoltado por Gonzalo Perlo y Tomás González.



En tanto, en Top Race se impuso Agustín Canapino, recordman de la categoría y quien tras la victoria se convirtió en el nuevo líder del campeonato, seguido por Martín Ponte y Matías Rossi.