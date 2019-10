Feliz. Se mostró el exciclista por estar en San Juan promocionando la Vuelta para Eurosport y el mundo entero.

Juan Antonio Flecha, el ex ciclista que supo ganar -entre tantas- una etapa del Tour de Francia, estuvo en San Juan como corresponsal de Eurosport, la cadena internacional que realizó la cobertura del Superbike, y aprovechó para promocionar el otro mega evento que pondrá los ojos del mundo en la provincia: la Vuelta ciclística Internacional a San Juan que irá desde el 26 de enero al 2 de febrero. Entre las novedades de la Vuelta, una de las sorpresas será la "Sagan Fondo", la prueba abierta a los aficionados que esta vez le permitirá a los fanáticos pedalear junto al eslovaco. "Peter es el gran personaje en el ciclismo actual, ya no es sólo un gran campeón sino que gusta mucho en la gente y en San Juan ya demostró que tiene una conexión especial", valoró Flecha quien adelantó que esa etapa es casi un hecho que nuevamente ascenderá a Punta Negra.



Flecha le detallará a los televidentes del mundo la importancia de la competencia sanjuanina. "La Vuelta a San Juan es una de las primeras en el calendario UCI, fue la primera carrera profesional de Remco Evenepoel que es un ciclista que va a convertirse en el próximo Eddy Merckx. Es una carrera te exige mucho pero cuida mucho al corredor, lo compensa el calor de la gente. Lo que se vive en la última etapa en la Avenida de Circunvalación solo se puede comparar con el Tour de Francia, es increíble la pasión de la gente aquí" contó. Sobre el alto nivel deportivo con el que contó el año anterior y con el que contará en la edición 2020, Flecha dijo que la prueba sanjuanina "es la mejor de Sudamérica" y solo es superada por la Vuelta de California. "Estamos hablando del Estado mas rico de Estados Unidos, por eso San Juan no tiene nada que envidiar, la Vuelta está en boca de todo el mundo por el altísimo nivel con el que cuenta", detalló.