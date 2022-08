La fiesta porteña tuvo un factor histórico. Es que la atleta argentina Florencia Borelli estableció un nuevo récord sudamericano de Media Maratón en la masiva competencia de Buenos Aires, de la que participaron más de 20.000 personas.

La marplatense, de 29 años, ingresó en el sexto lugar de la clasificación femenina con un tiempo de 1h.09m.31s. que le permitió destronar a la peruana Gladys Lucy Tejada, quien contaba con la plusmarca continental con 1h.10m.14s. que había fijado en el Mundial de Cardiff 2016.

Borelli confirmó su gran presente después de marcar este año récord sudamericano de 3.000 llanos (8m.53s.89 en Memphis) y de consagrarse en el Campeonato Iberoamericano de Media Maratón en Torrevella, España.

La ganadora de la Media Maratón de Buenos Aires fue la keniana Irine Kimais (1h.07m.59s.), escoltada por la etíope Atalel Dargie y su compatriota Vivian Kiplagat.

“Me lo debía, hacía tiempo que buscaba el récord sudamericano que estaba en poder de Gladys, una gran atleta, y al final lo encontré. Buenos Aires siempre me invita a hacer récords personales”, dijo la gran protagonista de la jornada ante las cámaras de TN luego de completar la carrera.

La marplatense, ganadora en 2016 y 2017 y también vencedora de los 42K de Buenos Aires el año pasado, dedicó el logro a su hijo Milo, quien corrió hacia ella para un abrazo cuando cruzó la meta sobre Avenida Figueroa Alcorta.

Florencia Borelli volvió a confirmar que lleva el deporte en su ADN. En el pasado también había participado del Mundial de Eugene, que se disputó hace una semana. Sin embargo, una molestia física debido a las altas temperaturas impidió que la oriunda de La Feliz pueda acercarse a sus mejores registros (en una prueba disputada en el Reino Unido en julio había establecido el récord nacional). de todos modos, su proyección en todas las distancias ha sido destacable.

En la rama masculina, los keniatas Gerba Beyata Dibaba y Dinkalem Ayele Adane protagonizaron una definición impactante y ambos registraron un tiempo de una hora y 29 segundos. El tercer lugar del podio fue para Felix Kibitok (1:00:32), de Kenia, seguido por Bedan Karoki (1:00:55). El mejor sudamericano fue el ecuatoriano Christian Salvador Vasconez con una marca de una hora, un minutos y 56 segundos, mientras que Federico Bruno se consolidó como el mejor argentino con el sexto puesto (1:02:07). “Fue mi primera vez en Buenos Aires. Estoy super contento porque se vivió un ambiente hermoso”, dijo el representante albiceleste en diálogo con TN. “El aire estuvo 10 puntos. Fue un recorrido muy rápido. Cuando uno viene con una preparación buena, esos puentes que hay en el circuito los atraviesa sin problemas. Fue mi mejor marca”, continuó.

Exultante por el resultado, Federico Brino analizó la prueba y también analizó la impactante definición: “Los africanos participan de una carrera aparte. Son atletas de otro nivel. Yo no me esperaba marcar este tiempo. Estoy súper feliz. Se lo quiero dedicar a mi señora que me acompaña día a día”.

La 33º edición de los 21K de Buenos Aires se realizó bajo alertas médicas por la atmósfera contaminada de humo proveniente de los incendios en las islas del Delta del río Paraná. La próxima cita de atletismo en la Ciudad de Buenos Aires será la Maratón, programada para el domingo 18 de septiembre.