El primer choque fue en un ring, donde "Money" Mayweather fue netamente superior. Ahora, por medio de las redes sociales sugiere una revancha bajo normas de la lucha.

El estadounidense Floyd Mayweather se retiró invicto del boxeo (50-0-0) y dijo que nunca más subiría a un ring. Y por el video que subió a la redes sociales el pasado martes parece que cumplirá con su palabra. Ahora bien, ‘Money’ se dio cuenta que una revancha con el luchador irlandés Connor McGregor sería un gran negocio, ya no encerrados entre las 12 sogas de un cuadrilátero y bajo las normas del pugilismo donde dejó como lo que era a su rival, un novato. Sino dentro del octógono o jaula, donde se desarrollan la peleas de las Artes Marciales Mixtas y con las normas de la MMA.



En dicho video, el ex púgil pregunta: ‘Año 2018. Floyd ’Money’ Mayweather. MMA. ¿Cuáles son las probabilidades, Paddy? ¿Cuáles son las probabilidades?‘. Y lo hace frotándose las manos y sobre una jaula típica de este deporte, alimenta los rumores del esperado cambio de disciplina. En las imágenes se lo ve vestido con un pantalón negro con la inscripción de ‘Paddy Power’, famosa casa de apuestas a la que dirige su pregunta.



Como no hay confirmación alguna, puede que dicha empresa promocione un posible evento entre Mayweather y McGregor, y que ya hayan comenzado las acciones para calentar el ambiente. En dicha grabación agregó: ‘Vienes por el Rey, mejor que no falles’, sacada de una escena de un enfrentamiento armado de la serie estadounidense The Wire.

300 millones de dólares ganó Mayweather en la pelea y aspira a superar esa bolsa.



Por su parte, ‘The Notorious’ McGregor se burló con dos tuits: ‘Jajaja, muy bien. Sigue con el buen trabajo, hijo mío’, escribió junto al video de ‘Money’. Y en otro subió una foto junto a su pequeño hijo con el insulto ‘Fuck the Mayweathers’, frase que utilizó en la promoción de la pelea boxística.

En el ambiente se especula que, de hacerse la revancha, sería en septiembre.