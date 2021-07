Mientras todo River festejaba la goleada 4-0 sobre Unión por la segunda fecha, había alguien que realizaba muecas de preocupación. Ese era Agustín Fontana. El delantero quedó afuera del banco de suplentes a último momento y ya se supo el motivo.

Fontana padece un problema en el isquiotibial izquierdo. Esto lo hizo perderse el encuentro ante el Tatengue, duelo para el que hasta tuvo posibilidades de ir desde el arranque. En las próximas horas se realizará estudios para determinar si hay lesión y el grado de la misma.

Las certezas que se tienen hasta el momento de su situación es que tiene una fatiga muscular, algo que parecía no complicar demasiado su participación en el equipo. Sin embargo, las molestias no han cesado y por eso se someterá a los estudios pertinentes. En este contexto, probablemente Agustín no esté disponible para el partido de mañana a las 21 ante Lanús en La Fortaleza.

Mientras que en el día siguiente a la gran goleada conseguida ante Unión, el Millonario retomó los entrenamientos pensando en Lanús, su próxima parada de mañana. Realizaron actividades regenerativas para un grupo de jugadores y trabajos tácticos para otro.

El plantel y cuerpo técnico fue sometido a los hisopados reglamentarios y todos los resultados dieron negativo.