El mediocampista ofensivo argentino Andrés D"Alessandro figura entre las prioridades del nuevo director técnico Diego Forlán para reforzar al plantel de Peñarol de Montevideo, de cara a los próximos compromisos oficiales en el certamen uruguayo de primera división y Copa Libertadores.



Según reflejó el portal "Ovación", el ex volante de creación de River Plate fue abordado por el flamante entrenador del "Mirasol" para "contarle de su proyecto" al frente del club.



El encuentro se produjo días atrás, en el denominado "Lance do craque", el partido benéfico que anualmente organiza D"Alessandro en la ciudad de Porto Alegre.



El argentino, de 38 años, lleva años militando en el Internacional "gaúcho", con el que obtuvo la Copa Libertadores 2010. Ese mismo año, además, fue elegido como el "mejor jugador de América" en la encuesta del diario El País, de Uruguay.



D"Alessandro y Forlán compartieron equipo en el elenco de Porto Alegre, durante el ciclo 2012-2013.



El nuevo técnico de Peñarol, quien fue sondeado para ocupar el cargo de manager deportivo en Independiente, deberá resolver en los próximos días si aprueba la continuidad del también argentino Lucas Viatri (ex Boca Juniors), cuyo vínculo vence el próximo martes 31.