No aguantó. Boca jugó un buen primer tiempo y se fue igualando. Pero en el complemento el local Fortaleza lo liquidó y le terminó ganando merecidamente.

El técnico de Boca Martínez eligió presentarse en Brasil con varios jugadores habitualmente suplentes pero la estrategia no le resultó. Fortaleza fue letal en el segundo tiempo y le terminó ganando 4-2 pese a que Boca Juniors intentó emparejar con cambios la gran diferencia. Así, el Xeneize quedó segundo en el Grupo D de la Copa Sudamericana y ahora tendrá que lograr un buen resultado en Paraguay ante Trinidense si su deseo es seguir en competencia.

El primer tiempo resultó por demás atractivo y ambos tuvieron sus momentos. Los primeros 15' fue de neto dominio brasileño. Fortaleza se hizo dueño de todo y metió a Boca en aprietos. El equipo argentino cometió errores que le costaron caro. A los 4' Eze Fernández tocó mal para Figal, Pochettino interceptó el pase y alargó para Pikachu, quien eludió a Romero y la mandó al fondo.

Boca empezó a mejorar, se acomodó y empezó a llegar con peligro. Por eso tras un gran centro de Sarachi lo aprovechó el siempre efectivo Merentiel para anotar el empate. El Xeneize siguió dominando y el local lució perdido. Recién pasando la media hora el juego se emparejó.

Apenas empezó el complemento Fortaleza se fue otra vez con todo, igual que en el inicio del partido. Aunque esta vez no bajó el ritmo por varios minutos. La consecuencia fue una lluvia de goles del local. Primero Lucero y después Pikachu, por dos, elevaron a un 4-1 que le dolió demasiado a los Xeneizes. Antes de la media hora, Martínez empezó con las variantes y entraron los habituales titulares. Boca emparejó pero la diferencia era complicada. Alcanzó al menos para que Zenón descontara.

> Copa de la Liga

Arranca la venta de entradas para la semifinal de la Copa de la Liga Boca-Estudiantes en Córdoba. Hoy para socios y, si hay remanente, continuará para no socios: Popular Socio: $10.500; Popular No socio: $15.750; Platea Gasparini Socio: $18.900; Platea Gasparini No Socio: $23.100; Platea Ardiles Socio: $31.500; Platea Ardiles No Socio: $42.000.

Walter Bou marcó un doblete

> Lanús ganó y lidera en el Grupo G

Una merecida victoria en Venezuela ante el local Metropolitanos le sirvió a Lanús para convertirse en el ahora único líder del Grupo G de la Copa Sudamericana.

El Granate ganó anoche por 2 a 0 con sendos tantos del goleador Walter Bou y aprovechó el empate 1-1 entre Garcilaso de Perú y el Cuiaba brasileño de ante noche en suelo incaico.

Por otro lado, también anoche, al cierre de esta edición jugaban Indep. Medellín con Defensa y Justicia, en el estadio colombiano, en partido correspondiente al Grupo A de la Sudamericana.