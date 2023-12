River jugará su último partido del año el viernes 22 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por el Trofeo de Campeones contra el ganador de la Copa de la Liga entre Platense y Rosario Central, pero ya planea el 2024. En tanto, el mánager Enzo Francescoli bancó a Martín Demichelis en el proyecto y dio pistas del mercado de pases.

En un diálogo con ESPN, Francescoli respaldó al entrenador: "¿Por qué se va a tener que ir Demichelis? No entiendo, hay cosas que no entiendo, y no generamos de acá" . Y agregó: "Demichelis nunca estuvo en discusión, deben pasar muchas cosas deportivas para cambiar un técnico, no soy de los que piensan que hay que cambiarlo por un resultado. En todo caso, me debería ir yo, porque lo elegí. Debemos ser realistas y concretos con la idea que tenemos en el club".

Además, el ídolo uruguayo resaltó la difícil tarea de Demichelis de ser el sucesor de Marcelo Gallardo: "Cuando Gallardo se despidió, pensé que este año iba a ser mucho más complejo. Encontramos en Demichelis un tipo que no solo está preparado y conoce el club, sino que intentó continuar una línea de juego que se vio plasmada en los primeros meses. Más allá de los resultados, lo veo muy bien en cómo trabaja, en los planteamientos de algunos partidos. River, después de tantos años de manejarse de una manera, hizo un paso difícil con la transición de Gallardo. Se hizo y de la mejor manera, eso es mérito de Demichelis. Entró en el plantel, trabajó y consiguió un torneo que hoy nadie le da valor, pero ganamos con casi 15 puntos de ventaja".

En la misma línea, el mánager manifestó: "Los primeros seis meses nadie se acordaba de Gallardo, nadie decía nada, el equipo presionaba, jugaba, ganaba, gustaba... Pasó lo que pasó, perdimos esos dos partidos clave con Talleres e Inter y fue como que el mundo se vino abajo. Tranquilos, esto es fútbol, a veces pega en el palo y sale, a veces entra". Y sumó: "Creo que el balance fue uno hasta mitad de año y otro cuando quedamos eliminados de la Libertadores. El equipo lo sintió, en el torneo internacional más importante del continente, River siempre está esperanzado con llegar a la final y jugarla".

"El público sin dudas ha acompañado. Es normal que el hincha tenga la bronca porque no pudimos ganar el otro día y por los penales, es normal. Pero no es normal para los que estamos acá, que debemos ver la cosa desde una perspectiva más macro, menos de hincha. ¿Qué es lo que quería? Que lo logrado en estos ocho años y medio no se desbandara. Hubo partidos que perdimos y nos superaron, pero mantuvimos una identidad", sentenció el Príncipe.

El mercado de pases de River, según Francescoli

Si bien a lo largo de la temporada estuvo a la vista de todos el problema que tuvo Martín Demichelis en el lateral derecho, posición en la que turnó Andrés Herrera, Santiago Simón, Milton Casco, el chileno Paulo Díaz y el uruguayo Sebastián Boselli, Enzo Francescoli descartó incorporar en ese lugar y añadió, en un diálogo con ESPN: "Hoy no tenemos ninguna prioridad en la que haya hablado con Martín y nos tengamos que reforzar".

En cuanto al futuro del uruguayo Nicolás de la Cruz, Francescoli descartó que haya recibido una oferta de Flamengo de Brasil y sumó: "Hablo con él y lo veo todos los días, está contento, se siente cómodo. Es obvio que después de seis años y con el nivel que tiene con nosotros y en la selección uruguaya, pueda pasar algo, pero todavía no llegó nada".

Por otro lado, el mánager se refirió a las negociaciones con Claudio Echeverri para renovar su contrato que finaliza en diciembre de 2024 y aumentar su cláusula de recisión de 25 millones de euros: "Estamos tratando de renovarle el contrato. Él mismo debe reflexionar acerca de que los últimos jugadores que han hecho no solo un gran paso por River y han entrado en Europa casi como por su casa fueron Julián, Enzo y Beltrán, jugadores que fueron a un ritmo tranquilo".

"¿Se puede ir hoy? Obvio, las condiciones las tiene y todos lo saben, se ha visto en el Mundial. Pero él debe estar tranquilo de que si River algo ha hecho bien fue cuidar a los jóvenes y hacerlos crecer. Claudio es un jugador maravilloso, como Ruberto, Subiabre... Deben tener un camino en el club con tranquilidad", agregó en ESPN sobre el Diablito.

Y el ídolo charrúa cerró hablando sobre el futuro del capitán Enzo Pérez, quien termina su contrato en diciembre y podría irse del club: "Con Enzo hemos hablado de su contrato. Tiene contrato y depende de él. Acá no es un problema de contrato, es un tema que debe resolver Enzo. Es algo paradójico: son los últimos años de su carrera, creo que después de todo lo que nos ha dado tratamos de que pueda tener la idea de cómo terminar su vínculo. Esperaremos, todavía falta un partido importante".

TyC SPORTS