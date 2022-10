El presidente de River Plate, Jorge Brito, aseguró que no hubo contactos con nadie y que Enzo Francescoli ya inició los trabajos de búsqueda para encontrar el sucesor de Marcelo Gallardo, quien no seguirá como entrenador del equipo en 2023.

"Enzo (Francescoli), como manager, tiene el desafío de buscar al sucesor y él sabrá cómo hacerlo. Ayer mismo le dije que se tome su tiempo, sin prisa y sin pausa, él sabrá cómo manejarse con las consultas", dijo Brito.

Ante la consultas de algunos nombres, el dirigente opinó: "Escuche más de 10 nombres, pero no hay contactos con nadie. Tenemos tiempo y el domingo hay un partido especial por todo lo que significa. Luego, la semana que viene, seguiremos". En cuanto al perfil, Brito explicó que "los técnicos más exitosos han venido desde River. Es una dato de la realidad y eso les da una ventaja en relación al resto, pero no es algo que deba ser excluyente para la elección". Al tiempo que agregó: "No vamos a intentar que el técnico que le suceda a Gallardo haga lo mismo porque eso te hace fracasar. Tiene que tener su impronta, pero hay una filosofía River que debe respetarse. En eso se basará la búsqueda y Enzo la conoce muy bien". En cuanto a los tiempos, Brito dio a entender que en 15 o 30 días se definirá la sucesión y que la semana próxima explicarán cómo es la programación de la pretemporada y los amistosos que se están planificando.

Locura por estar en la despedida

Los socios de River Plate agotaron todos los 72.000 lugares disponibles del Monumental Más para poder estar presentes el domingo a las 20.30 horas frente a Rosario Central en el partido despedida de Marcelo Gallardo. El Muñeco Gallardo dirigirá al equipo con la gente de River presente por última vez este fin de semana, luego de anunciar el jueves que no iba a renovar el contrato tras ocho años y medio como DT y 14 títulos en la era más ganadora de la historia del club.

La reserva de lugares de "Tu lugar en el Monumental", que es casi la mitad de la capacidad del estadio, ya estaba reservada antes del anuncio pero la venta para socios colapsó cuando se supo que Gallardo se iba.

Inclusive muchos socios que habitualmente compran las entradas entre lunes y martes perdieron su prioridad.