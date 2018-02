Francia, actual campeón (foto) de la Copa Davis, recibirá hoy a Holanda en la ciudad de Albertville en el inicio de las series del Grupo Mundial, que no tendrá a la Argentina entre los países participantes por primera vez en los últimos 16 años, luego de haber descendido en septiembre de 2017, tras haber ganado la "Ensaladera de plata" por primera vez en 2016



Los demás partidos del Grupo Mundial serán los siguientes: Gran Bretaña-España; Australia-Alemania; Kazajistán-Suiza; Canadá-Croacia; Estados Unidos-Serbia y Hungría-Bélgica.



La Copa Davis, que en el Grupo Mundial se jugará entre hoy y el domingo, no tendrá países latinoamericanos por primera vez en 23 años. Chile, con amplio favoritismo, recibirá desde mañana a Ecuador en Santiago por la Zona Americana 1 de ascenso de la Copa Davis, en una serie de la que surgirá el rival de la Argentina para los cuartos de final a jugarse en abril y que tendrá un nuevo formato de dos días de competencia y partidos a tres sets y no a cinco como es habitual.