El seleccionado de Francia venció a Estados Unidos por 33-9 (primer tiempo 12-6) con punto bonus ofensivo, ubicándose en el segundo puesto del Grupo C, en el cual participa Argentina, de la IX Copa del Mundo de rugby que se juega en Japón.

El partido se desarrolló en el Fukuoka Hakatanomori y con dos partidos jugados por todos los integrantes del grupo, Inglaterra es el puntero con diez puntos, seguido por Francia con nueve, Argentina con seis y Tonga y Estados Unidos sin puntos.

Los franceses sumaron los 33 puntos con cinco tries de Yoann Huget, Alivereti Raka, Gael Fickou, Baptiste Serin y Jefferson Poirot, con una conversión de Thomas Ramos y tres de Camile López; mientras que para los estadounidenses los nueve puntos fueron producto de penales de Alan MacGinty.

Francia, que en el debut venció a Argentina por 23-21, no la tuvo fácil pese al resultado, ya que recién a 11 minutos del final alcanzó el cuarto try y se aseguró el bonus ofensivo.

El próximo cotejo de Francia, séptimo en el escalafón mundial de la World Rugby, será Tonga el domingo próximo en Kumamoto, desde las 4.45 de Argentina.

Por su parte, el seleccionado de Nueva Zelanda, actual bicampeón, goleó hoy a Canadá 63 a 0 (primer tiempo 28 a 0), pese a jugar con mayoría de suplentes, en un partido por el Grupo B de la IX Copa del Mundo de rugby que se celebra en Japón.

El partido se disputó en el Oita Stadium y los All Blacks sumaron con tries de Brad Weber (2), Jordie Barrett, Sony Bill Williams, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Scott Barrett, Shannon Frizell, un try penal y ocho conversiones de Richie Mo'unga.

Nueva Zelanda en el debut le ganó a Sudáfrica 23-13 y volverá a jugar el domingo próximo a la 1.45 de Argentina ante Namibia, en otro encuentro en donde el único interrogante pasa por saber por que diferencia va a golear.

Italia lidera el grupo con 10 puntos, seguido por Nueva Zelanda con nueve, Sudáfrica con cinco, y cierran Namibia y Canadá con cero.

No obstante, esta goleada está muy lejos de la mayor de la historia lograda por Nueva Zelanda en Sudáfrica 1995 cuando superó a Japón por 145 a 7.