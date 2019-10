Francia derrotó a Tonga por 23 a 21 y pasó a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Rugby que se juega en Japón. Con Inglaterra ya clasificado, el triunfo francés dejó eliminados a Los Pumas.

Francia suma 13 puntos y cerró las plazas para cuartos en el grupo C, que encabeza Inglaterra con 15 puntos. Argentina quedó tercera con 6 puntos.

Los Pumas se jugarán el pase directa para el Mundial 2023 el próximo 9 de octubre ante EE.UU. en Kumagaya, mientras que ingleses y franceses decidirán quién se lleva la primera plaza del grupo en Yokohama el 12 de octubre.

Los Pumas quedaron prácticamente eliminados del Mundial de Rugby tras ser vapuleados por 39 a 10 contra Inglaterra en su tercer partido del grupo C. El partido se rompió a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Tomás Lavanini se hizo expulsar con un tackle alto contra Owen Farrell.

Los puntos de Argentina se concretaron con un try de Matías Moroni, una conversión de Emiliano Boffelli y un penal de Banjamín Urdapilleta. Para Inglaterra sumaron tries Jonny May, Elliot Daly, Ben Young, George Ford, Jack Nowell y Luke Cowan-Dickie, con tres conversiones y un penal de Owen Farrell.

Fuente: Minuto Uno