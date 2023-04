Vélez Sarsfield igualó esta tarde ante Barracas Central (contó con Francisco Álvarez como titular y con Alan Cantero en el banco de suplentes) 0 a 0 en el estadio José Amalfitani, resultado que no benefició a ninguno ya que ambos siguen de mitad de tabla para abajo en el torneo de la Liga Profesional de fútbol, en el partido válido por la duodécima fecha del certamen.



La primera parte del encuentro fue pareja, aunque los dirigidos por Sergio Rondina, quien debutó hoy en el banco de Barracas Central, generaron las mejores situaciones con pelota parada.



A los 31 minutos un cabezazo de Francisco Álvarez, de un tiro de esquina, pegó en el travesaño, en lo que fue la jugada más clara del primer tiempo.



De nuevo la visita a los 36 minutos de un tiro libre, Iván Tapia recibió el balón que ejecutó con el pie derecho y obligó a sacar exigido al arquero Leonardo Burián, quien por el esfuerzo se lesionó y en la segunda parte fue reemplazado por Gastón Gómez.



En el segundo tiempo, el DT Ricardo Gareca recurrió al ingreso de Elías Cabrera por Ariel Osorio, cambio que le dio más posesión del balón al "Fortín".



Pero a los 10 minutos, Vélez sufrió la expulsión de Lucas Janson por doble amonestación, aunque igualmente a los 25 pudo abrir el marcador con Diego Godín quien tras un tiro libre cabeceó y el balón rozó el travesaño.



La visita sufrió la expulsión también por doble amonestación de Nicolás Capraro, a los 43 minutos, por lo que ambos equipos terminaron el encuentro con 10 hombres.



El resultado fue justo ya que reflejó lo que se vio en la cancha. En la primera parte fue más incisivo y llegó con más claridad Barracas Central, sobre todo en las pelotas detenidas, y en la segunda Vélez generó más situaciones, pero no pudo convertir.



En la próxima fecha, la decimotercera de la Liga Profesional de fútbol, Vélez viajará a Santa Fe para medirse el viernes 21 ante Colón a partir de las 20.30, mientras que Barracas Central recibirá en su estadio a Defensa y Justicia el lunes a las 15.30.







- Síntesis -







Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Tomás Guidara, Diego Godín, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Christian Ordoñez, José Florentín, Gianluca Prestianni, Lucas Pratto y Lucas Janson; Ariel Osorio. DT: Ricardo Gareca.



Barracas Central: Andrés Desábato; Nicolás Capraro, Francisco Álvarez y Juan Carlos Díaz; Mauro Peinipil, Carlos Arce, Iván Tapia, Rodrigo Insúa y Facundo Mater; Bruno Sepúlveda y Ricardo Centurión. DT: Sergio Rondina.







Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Gastón Gómez por Burián y Elías Cabrera por Osorio (VS); 20m. Rodrigo Herrera por Centurión y Kevin Quejada Lasso por Arce (BC); 34m. Brian Calderara por Insúa (BC); 42m. Julián Fernández por Prestianni (VS); 45m. Maximiliano Rodríguez por Sepúlveda (BC)



Amonestados: Janson, Prestianni, Florentín (VS); Capraro (BC)



Incidencias: en el segundo tiempo, expulsados, a los 10 minutos Lucas Janson (VS) y a los 43 Nicolás Capraro (BC).







Arbitro: Luis Lobo Medina.



Cancha: Vélez Sarsfield.