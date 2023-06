Barracas Central y Rosario Central empataron hoy sin goles, en el partido válido por la 20ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que se caracterizó por su pobre y escaso vuelo futbolístico. El defensor sanjuanino jugó desde el arranque, mientras que su comprovinciano Alan Cantero no entró.



El equipo de Sergio Rondina, que volvió a sumar luego de la goleada 5-2 que sufrió ante Estudiantes, alcanzó los 23 puntos. En tanto, Central no pudo aprovechar el envión luego del 4-1 ante Instituto y llegó a las 34 unidades.



En un encuentro friccionado, el "canalla" de Miguel Ángel Russo dispuso en el primer tiempo de la única situación con peligro: un cabezazo del defensor Carlos Quintana que pasó por encima del travesaño.



Barracas y Rosario Central, al que le cuesta sostener el nivel que exhibe de local, mantuvieron la postura en un segundo tiempo que tuvo una polémica: el codazo del local Mauro Peinipil a Francis MacAllister que ni siquiera fue alertado por el VAR.



En una jugada que nació con un pelotazo largo de Jorge Broun, el "Canalla" pudo haber marcado con el remate del ingresado Luciano Ferreyra, quien encontró la resistencia de Andrés Desábato.



A los dos le faltaron ideas, ambición, valentía e inteligencia para romper un partido que quedará en el olvido rápidamente.



En la próxima fecha, Barracas Central enfrentará a Racing en Avellaneda y Rosario Central recibirá a Colón. Carlos Arce y Mac Allister no serán de la partida, respectivamente, por acumulación de tarjetas amarillas.







--Síntesis--



Barracas Central: Andrés Desábato; Mauro Peinipil, Francisco Álvarez, Nicolás Capraro y Rodrigo Insúa; Facundo Mater, Carlos Arce, Iván Tapia y Brian Calderara; Alexis Domínguez y Bruno Sepúlveda. DT: Sergio Rondina.



Rosario Central: Jorge Broun; Ismael Cortez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Francis MacAllister, Kevin Ortíz, Lautaro Giaccone e Ignacio Malcorra; Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.







Cambios: en el segundo tiempo, 30m. Franco Frías por Domínguez y Nicolás Toloza por Calderara (BC); 31m. Tomás O'Connor por MacAllister y Luciano Ferreyra por Campaz (RC); 41m. Maximiliano Rodríguez por Mater (BC); y Juan Cruz Komar por Cortez (RC).



Amonestados: Arce (BC); Campaz, MacAllister, Broun, Ortíz (RC)



Árbitro: Luis Lobo Medina



Estadio: Claudio Tapia.