Huracán perdió hoy ante un Patronato descendido que contó con el sanjuanino Francisco Álvarez como titular, por 3 a 2, en Paraná, razón por la que deberá esperar hasta mañana el resultado de Tigre-Arsenal para saber si ingresa o no a la edición 2023 de la Copa Libertadores.



El partido de la 27ma. y última fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF) jugado en el estadio Bartolomé Grella entregó emociones hasta el último momento.



El conjunto entrerriano, que el miércoles se jugará el pasaje a la final de la Copa Argentina ante el flamante campeón Boca Juniors, marcó un gol postrero por intermedio del colombiano Emmerson Batalla (St. 54m.).



Previamente, Walter Pérez en contra de su valla (Pt. 26m.) y Alexander Sosa (St. 14m.) habían marcado para el conjunto que orienta el DT Facundo Sava, que descendió a la Primera Nacional junto a Aldosivi de Mar del Plata.



En tanto, el delantero Nicolás Cordero (St. 1m. y 23m.) había marcado por duplicado para el 'Globo', que todavía mantiene una esperanza de entrar a la Libertadores.



Para ello deberá ocurrir que Tigre, que reúne 63 puntos en la tabla general acumulada de la temporada, no le gane el compromiso que asumirá mañana ante Arsenal, en Victoria. El conjunto de Parque de los Patricios acumula 65 unidades y una diferencia de gol +12.



Para el caso de que sea superado en puntos por Tigre, el equipo del DT Diego Dabove habrá logrado su participación internacional en la Copa Sudamericana.



En la primera mitad, Patronato tomó la iniciativa y presionó a Huracán, con las jugadas que gestó Justo Giani, aunque no tuvo profundidad suficiente como para inquietar a Lucas Chaves.



El cuadro visitante, a los 5m., pudo marcar de contra, pero Benjamín Garré cabeceó al palo, tras un rebote largo que el arquero Matías Mansilla dio ante un remate de Cordero.



A los 26m., se produjo la apertura del marcador, cuando Facundo Cobos mandó centro por la banda izquierda, la pelota rebotó en Pérez, que cabeceó mal y convirtió en contra complicando a su arquero Chaves.



La desventaja impactó en el 'Globo', al que le costó generar juego, a partir de que Franco Cristaldo y Matías Cóccaro estuvieron más bien apagados.



En la segunda parte, Huracán logró la igualdad al minuto, con una jugada individual de Cordero, quien definió de derecha.



El equipo de Sava desniveló nuevamente a los 14m. del segundo período, con un disparo de zurda de Sosa, que recibió de cabeza de parte de su compañero Matías Pardo.



A los 23 minutos llegó la segunda igualdad de Huracán, a partir de una definición de Cordero, luego de otra intervención a medias de Mansilla, tras disparo de Cristaldo.



El técnico Dabove introdujo cambios para intentar llegar al triunfo. Y en una contra, el 'Globo' se desprotegió por completo y se quedó a la espera de lo que ocurra mañana.



Porque en el noveno minuto de tiempo adicionado, el colombiano Batalla encabezó una contra y definió en soledad para darle el triunfo al elenco 'rojinegro'.



=Síntesis=



Patronato: Matías Mansilla; Lautaro Geminiani, Francisco Álvarez, Leonel Mosevich y Facundo Cobos; Matías Pardo, Tiago Banega, Jorge Valdez Chamorro y Sebastián Medina; Justo Giani y Alexander Sosa. DT: Facundo Sava.



Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Patricio Pizarro y Walter Pérez; Federico Fattori; Benjamín Garré, Santiago Hezze y Franco Cristaldo; Nicolás Cordero y Matías Cóccaro. DT: Diego Dabove.







Gol en el primer tiempo: 26m. Walter Pérez en contra (P).



Goles en el segundo tiempo: 1m. y 23m. Cordero (H); 14m. Alexander Sosa (P); 54m. Batalla (P)







Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Juan Barinaga por Medina (P); 11m. Martín Aruga por Tiago Banega y Enmerson Batalla por Giani (P); 13m. Lucas Carrizo por Tobio (H); 24m. Rodrigo Cabral por Hezze, Maicol Cabrera por Cóccaro y Enzo Luna por Garré (H); 31m. Gabriel Gudiño por Cordero (H); 35m. Sergio Ojeda por Álvarez (P): 45m. Tomás Cáceres por Pardo (P)







Amonestados: Pizarro (H): Sosa. Pardo y Valdez Chamorro (P)







Árbitro: Fernando Rapallini.



Cancha: Presbítero Grella (Paraná)