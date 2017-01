El ídolo de Boca Carlos Tevez se despidió ayer de los hinchas con un video en el que agradeció ‘todo el cariño‘ que le dieron y aseguró que ‘si no estaba al cien por ciento no podía estar en el club‘.



‘Creía que tenía que estar al cien por ciento y no al noventa y nueve porque si no le iba mal al club, y creo que eso es lo que se me pasó por la cabeza. Y siempre la idea mía era que si no estaba al cien por ciento no podía estar en el club‘, aseguró Tevez en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.



Así, fría y por medio de un video, fue la despedida de quien es hoy el jugador más querido por los hinchas de Boca, pese a que a muchos se sintieron defraudados por la partida al fútbol chino a cambio de varios millones de dólares.



Pidió días para pensar su decisión y se focalizó en el casamiento con Vanesa, su mujer desde hace casi veinte años, pero antes que cualquier confirmación suya trascendieron las fotos con la camiseta del Shanghai Shenhua, el club chino que le pagará más de 40 millones de dólares anuales.



El presidente de Boca, Daniel Angelici, sostuvo en más de una oportunidad que con ofertas de ese tipo ‘es casi imposible‘ negarse, aunque Tevez insistió que su decisión tenía que ver con el desgaste del día a día en Boca.



‘Quiero agradecer a la gente de Boca por todo el cariño y el amor que siempre me brindaron y que me van a brindar siempre. No es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco es fácil comunicarlo‘, señaló.



Agregó Tevez que ‘es difícil comunicar que uno ya no es jugador del club que ama. A veces uno tiene que tomar una decisión y es porque uno sabe lo que es estar en el día a día en el club que ama y las presiones que uno tiene dentro del club, y más con todo el cariño y el apoyo que me dieron siempre la gente‘.



Tevez tiene la posibilidad de rescindir el contrato con el club chino a fin de año y Angelici confía en que el delantero haga uso de esa opción para regresar a Boca y disputar una hipotética Copa Libertadores en 2018.