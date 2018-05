Épico. El ataque de Froome a 80 kilómetros de la meta liquidó las aspiraciones del resto de los favoritos. Yates, el anterior líder llegó a 39 minutos.







En un ataque titánico, el ciclista británico Chris Froome (Team Sky) dio ayer, un vuelco al Giro de Italia. El cuádruple ganador del Tour de Francia y una vez triunfador de la Vuelta de España, anduvo 80 kilómetros en solitario y le sacó 3 minutos a su inmediato perseguidor, el ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar Team) y 38m51s a quien era el anterior líder, su compatriota Simon Yates (Michelton-Scott) que cayó al 18vo puesto en la clasificación general, ahora liderada por quien coronó en solitario la cima Coppi y pedaleó más de dos horas (123 minutos) en solitario.



Nadie esperaba un desenlace como el que se dio en el tramo entre Venaria Reale y Bardonecchia (185 kilómetros). Froome encaró con decisión el ascenso a Los Alpes y uno a uno fueron perdiendo rueda y luego esperanzas sus rivales. Saltó del quinto al primer puesto con una autoridad tremenda y de concretarse su victoria en la "corsa rosa", entrará al selecto grupo de ciclistas ganadores de las tres grandes, que por ahora es propiedad de: el belga Eddy Merckx, el español Alberto Contador, los franceses Bernard Hinault y Jaques Anquetil y los italianos Felice Gimondi y Vincenzo Nibali.



Froome atacó a 80 kilómetros en el Colle delle Finestre, y tras hacer el tríptico montañoso (Finestre, Sestriere y Bardonecchia) en solitario cruzó la línea blanca con los brazos en alto y extasiado para ver cómo conseguía su segunda etapa en esta "corsa rosa" y el liderato, al sacarle 3m23s a Dumoulin en la línea de meta.



El holandés no pudo recortar diferencias en ningún momento, tampoco Thibaut Pinot (FDJ) pese a que logró por unos metros ir en solitario delante de sus acompañantes.



Al final, arriba, sí atacó Richard Carapaz (Movistar) para ser segundo a 3 minutos de Froome y recortarle unos 12 segundos a Miguel Ángel López (Astana) en su duelo particular por la "maglia bianca" del mejor joven.



La clave del día estuvo, subiendo la Cima Coppi, en el gran trabajo del Sky y de Kenny Elissonde, sabiendo que Yates perdía terreno y tanteando a Dumoulin, el otro gran rival de Froome pensando en Roma. Y el cambio de ritmo final de Froome no sólo sorprendió a Dumoulin, sino también a Thibaut Pinot (FDJ) y Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), quien terminó perdiendo 8m29s.



La penúltima etapa, que se correrá hoy, partirá de Susa y llegará a Cervinia tras 214 kilómetros, en los que habrá que sortear tres puertos de altura de 1ra categoría.