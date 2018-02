Superado. El rosarino confesó que el tratamiento profesional le sirvió para "entender las críticas, y poder hablar, poder descargarme".

El mediocampista de París Saint Germain y del seleccionado argentino Ángel Di María aseguró que lo ayudó ir al "psicólogo" para entender las "críticas" de la gente, aunque reconoció que le duelen "muchísimo" los "memes" en internet.



"Ir al psicólogo me ayudó a entender las críticas de la gente. Poder hablar, poder descargarme. Una de las cosas que aprendí, que me di cuenta, es que para aquellos que están atrás de una computadora, de un teléfono, es fácil poder hablar, poder criticar, poder decir", afirmó el rosarino en una nota con TyC Sports. "Creo que el Pipa (Gonzalo Higuaín), Fer (Gago) y yo recibimos muchas críticas y memes. Y aunque parezca que no, te duele, te lastima muchísimo y te hace pensar mucho también. Creo que es una de las pocas cosas por las que a veces uno piensa en dejar. Duelen muchísimo. Es feo ver a la familia sufrir", apuntó.



El rosarino se lesionó en los cuartos de final de Brasil 2014 (1-0 vs. Bélgica), en la final de la Copa América de Chile 2015 (perdió Argentina por penales) y en la fase de grupos de la Copa Centenario Estados Unidos 2016 (vs. Panamá). Di María lleva 9 anotaciones en igual cantidad de presentaciones en este año pero aclaró que le comunicó al seleccionador nacional, Jorge Sampaoli, que no es "intocable". "El único que siempre debe estar es Leo (Messi) y los demás tenemos que pelear por estar ahí", argumentó.



Mala suerte



Di María comentó: "Llegamos a tres finales y no las ganamos por mala suerte, no por falta de coraje. Contra Alemania hicimos el mejor partido y no tuvimos suerte. De cara al Mundial estamos al nivel de Alemania y España". Y en relación a Messi, dijo: "No hay palabras para describir a Leo. Siempre es el mejor, todos los años".