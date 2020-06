Franco Costanzo fue el arquero de River desde 2000 hasta 2005 y fue un caso fuera de lo común ya que no dio ninguna entrevista durante su etapa en el "Millonario". Ya alejado del fútbol, vive en Basilea, Suiza, donde trabaja en la secretaría técnica del Basel, equipo en el que jugó desde 2007 hasta 2011.

En una entrevista con el diario La Nación, recordó aquella etapa en River. "Quería ser invisible, jugar en River y que nadie me conociera. Era medio ridículo, casi imposible, pero nunca me interesó que supieran quién era yo, no me gustaba todo lo que venía en el combo de ser arquero de River", comentó.

Al mismo tiempo, reveló que era hincha de Boca. "Yo seguía mucho a mi viejo y a mi hermano Lucas. En casa, mi vieja era de San Lorenzo, mi hermana de River y el resto éramos de Boca. Obviamente, después terminamos siendo todos de River, menos mi viejo, que cuando jugaba un clásico en Primera me decía: "Que te vaya bien y empatemos". Hasta ahí llegaba su amor, ja", señaló.

"En la pensión de River éramos varios hinchas de Boca, pero te empezás a poner la camiseta de River y querés ganar. Sentís la rivalidad, y si bien no odiás al rival, te das cuenta de que cuanto mejor le vaya a River y peor a Boca, el clima será otro en el club. Los jugadores de fútbol no somos como el hincha común, nos pasa otra cosa. Yo crecí en River, viví tres años en la pensión de River, estudié en River, estuve 10 años en el club, no hay manera de que no te transformes y termines queriendo los colores y sintiendo que River es tu club", explicó.

Y aseguró: "Yo hoy soy de River y mi hermano mayor, que era de Boca, es fanático de River y lleva a sus hijos al Monumental. Ni te digo cómo festejé estos años ni cómo grité los goles en Madrid".

Por último, confesó que de chico miraba a Carlos Navarro Montoya. "Siempre me gustó Navarro Montoya, de pibe me encantaba ese buzo del camión. Lo enfrenté cuando él atajaba en Independiente, y se lo comenté. Pero mi gran ídolo era mi viejo: se levantaba a las 6:30 de la mañana y volvía a las nueve de la noche. Y los fines de semana, no importaba la hora, le sonaba un aparato cuadrado y salía rajando a traer pibes al mundo", completó Costanzo sobre su papá doctor.

Fuente: TNT