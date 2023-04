El ex futbolista José Chatruc, quien formó parte del plantel de Racing que se consagró campeón en 2001, anunció en redes sociales que colaboró en la colecta a cargo de Santiago Maratea para salvar a Independiente de la crisis económica, y fue duramente criticado por los hinchas de la "Academia".

Si bien la campaña de salvataje fue destinada para los hinchas del conjunto que ganó siete Copas Libertadores de América, cualquier persona puede donar a la causa la cantidad de dinero que desee, y el ex mediocampista que tuvo pasos por San Lorenzo y Quilmes, entre otros, dejó de lado su identificación con el cuadro de Avellaneda y decidió ayudar al rival de toda la vida, algo que la valió varias críticas.

"Felicito a mi amigo Juan Marconi y por su puesto a Santiago Maratea por esta iniciativa de recaudar fondos para Independiente. Por su puesto que ya colaboré y espero que puedan lograr sus objetivos", escribió en Twitter.

Mensaje para los verdaderos hinchas de RACING ! Boludos abstenerse ! pic.twitter.com/89dlKAcCH0 — Jose Chatruc (@ChatrucJose2) April 28, 2023

Al tuit le llegaron miles de respuestas por la donación y entre ellas, varias críticas: "Ni se te ocurra volver a pisar la cancha", "Ojalá no pises nunca más el club", "Menos mal que estas lejos de Racing, no entendiste nada" . Esto llevó al ex jugador a demostrar que sus hijos son socios de La Academia.

"No hace falta aclarar, pero debido a que la gente mezcla todo lo voy a hacer. Mis hijos son socios e hinchas de @RacingClub y eso no va a cambiar. Y siempre estoy a disposición para colaborar. Gracias a los que entendieron. Abrazo", agregó el actual periodista deportivo y compartió las imágenes de los carnets de sus hijos.

Además se cansó de tantos insultos y le respondió a un hincha que le advirtió que había dejado de ser su ídolo: "No me agradezcas, lo hice porque tengo dos huevos gigantes. Y si, prefiero no ser tu ídolo si pensás así. Saludos".