La sanjuanina Sol Carbajal (26) tuvo el debut soñado en los World Skate Games al ganar la medalla de plata en Equipos del skate cross, una disciplina en la que la Selección argentina hizo su estreno. En las instalaciones del club Bicicross San Juan, Carbajal y Natalí Rolón quedaron terceras y subieron al podio por detrás de las representantes de Italia y Francia.

Carbajal debió realizar una intensa preparación para acomodarse a las exigencias del skate cross, que consiste en carreras eliminatorias en las que los competidores van superando diferentes desafíos hasta llegar a meta, ya que su actividad la desarrollaba en los skate park. Pero se animó al desafío de los WSG, se anotó para el cross y, con todos los nervios a cuestas pues no había tenido ninguna carrera de preparación, ayer dio todo y terminó colgándose una medalla, incluso recuperándose de una caída.

"Estoy feliz, no lo puedo creer. La carrera por la medalla fue muy complicada porque una de las rivales chilenas me tapaba y no podía pasarla. Tuvimos incluso una caída, pero mi compañera lo hizo perfecto, nos repusimos y subimos al podio. Fue emocionante, es hermoso representar al país y más aún en mi provincia", dijo Sol.

De acuerdo al sistema de competencias, en cada carrera hay dos duplas de países distintos. El dúo que gana la prueba es aquel que cruza primero la línea de meta; pero también debe evitar que una de sus participantes llegue en el último lugar. La modalidad es así para que las dos duplas lo den todo de sí con tal de llegar primero y a la par evitar el último puesto.

Italia fue la favorita durante toda la jornada y ganó el campeonato del mundo, con Francesca Conzi y Alice Delfino dejando a la Azurra en lo más alto del clasificador. Francia quedó segundo con Mathilde Monneron y Maeliss Conan. Y Argentina cerró el podio con Natalí Rolón y Sol Carbajal de San Juan.

En cuanto a la rama masculina, Francia dominó la categoría durante todo el sábado. Acostumbrados a los títulos mundiales, el selectivo francés repitió triunfo en San Juan. Florian Petitcollin y Jules Favre ganaron el oro. Italia quedó segundo con Matteo Pallazzi y Luca Borromeo; y Chile se adueñó del bronce con Mario Bravo y Cristóbal Urbina.

Jornada final

El segundo y último día de competencia tendrá más carreras y muy interesantes, con la modalidad Individual. Cada participante correrá solo y podrá definir medallas ante compañeros de selección. La actividad comenzará a las 10, con entrada gratis.