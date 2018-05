Mauricio Graziani vive hace un mes días de gloria. En la ciudad de La Plata se consagró campeón argentino de CRI y con eso se ganó también la convocatoria a la Selección Argentina para disputar esa prueba en el Panamericano y el pibe no defraudó cuando volvió a tocar el cielo con las manos logrando una medalla de plata. "Estoy feliz, hace un tiempito no hubiese imaginado estar en un Panamericano y mucho menos en el podio", contó. El sanjuanino había realizado un parate en la actividad para dedicarse a los estudios (cursa 2º año de Comercio Exterior), hasta que fue convocado a la Selección sanjuanina casi de último momento y Graziani pagó esa convocatoria con creces: "No tenía ganas de seguir en el ciclismo pero llegaron las motivaciones, junté fuerzas y empecé a entrenar, así llegó el Argentino y ahora esto, la verdad que fue un mes soñado, un mes de oro", valoró.

