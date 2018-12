Matías Firpo, el agresor del micro de Boca que permaneció detenido solamente dos días, justificó ayer ese acto vandálico bajo el argumento de que fue "un momento" que no pudo "controlar".



Firpo, que por dos años y cuatro meses no podrá asistir a los estadios, fue identificado diez días después del episodio en cuestión, pero en apenas 48 horas y mediante un juicio abreviado recibió la condena mencionada.



Este socio de River fue uno de los hinchas que arrojaron piedras y botellas al micro de Boca en el ingreso al Monumental el 24 de noviembre pasado, generando la suspensión de la final.



"Había ido a la cancha con amigos, con familia, pero fue un momento que no pude controlar, un impulso del cual me arrepiento. Sé que estuve mal, no soy de hacer algo así, y me duele haber pasado por esto", aseguró el único detenido del hecho al canal TN.



"Esto sucedió porque un poco hubo fallas de todos, del operativo y de todo ser humano que se equivoca como lo hice yo", dijo.



Al recordar los hechos de ese sábado que determinaron la suspensión, Firpo puntualizó que él siempre ingresa a la cancha de River "por la calle Lidoro Quinteros", la misma por la que justamente entró el micro boquense.



"La policía había cortado la calle y se estaba juntando mucha gente ahí porque no dejaban pasar. Nunca pensamos que iban a hacer doblar al micro por ahí porque había un cúmulo de gente, y cuando viene el bus ya era un desastre todo, con los policías empujando a la gente para atrás. Por eso se dio todo lo que se vio", concluyó Firpo.



"Desde España, D"Onofrio reveló lo que le dicen algunos simpatizantes del rival. En medio de una entrevista con el diario El País de España y mientras respondía preguntas sobre la violencia en el fútbol argentino y la suspensión del superclásico en particular, dejó una frase que hace ruido: "¿Si cedí alguna vez con los barras? No le quepa la menor duda. Y me está pasando ahora. Tengo 200 ó 250 hinchas de Boca que me dicen que me van a matar".